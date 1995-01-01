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    Смородская связала кризисную ситуацию в «Тамбове» с запретом пива на стадионах

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в «Тамбове». Клуб от снятия с сезона РПЛ пришлось спасать всей лигой и РФС.

    – Очень сложно найти спонсоров в футболе! Нужно как можно быстрее разрешать продажу пива* на стадионах. Пивные компании могут прийти в клубы и помочь финансово.

    – Но ведь только пивные партнеры не спасут бюджетные клубы.

    – Есть местные предприниматели. Конечно, бюджеты будут небольшие, но они смогут поддержать футбол. А так, при такой узкой и плоской базе спонсоров практически невозможно найти региональных партнеров. И вместо того, чтобы расширять эту базу, у нас ее только сужают.

    • Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.
    • 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров..
    • Согласно календарю, в воскресенье, 21 февраля, «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.

    * – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20600

      Боцман59rus 17 минут назад

      А у меня стены в подъезде зелёные, поэтому Спартак в жопе...... логика

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      Рейтинг: +6548

      Puddle 35 минут назад

      А если всю брюкву и желуди утилизировать, спортаг, наконец, расформируют? Гы-гы-гы

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