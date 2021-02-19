Смородская связала кризисную ситуацию в «Тамбове» с запретом пива на стадионах

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в «Тамбове». Клуб от снятия с сезона РПЛ пришлось спасать всей лигой и РФС.

– Очень сложно найти спонсоров в футболе! Нужно как можно быстрее разрешать продажу пива* на стадионах. Пивные компании могут прийти в клубы и помочь финансово.

– Но ведь только пивные партнеры не спасут бюджетные клубы.

– Есть местные предприниматели. Конечно, бюджеты будут небольшие, но они смогут поддержать футбол. А так, при такой узкой и плоской базе спонсоров практически невозможно найти региональных партнеров. И вместо того, чтобы расширять эту базу, у нас ее только сужают.

Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.

12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров..

Согласно календарю, в воскресенье, 21 февраля, «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.

* – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

Экс-агент Абрамов: «Средняя зарплата игроков «Тамбова» была 18 тысяч в месяц»

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