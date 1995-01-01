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    Вагнер Лав: «Переводчик Максим – единственный в ЦСКА, с кем я поддерживаю связь»

    Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал об отношениях с бывшими партнерами по ЦСКА.

    – Какие впечатления остались у вас о времени, проведенном в России?

    – В ЦСКА меня отлично приняли. В клубе я чувствовал себя очень комфортно. Я очень доволен, что все эти годы я прожил в Москве, и нам удалось добиться всех тех результатов, титулов и побед.

    – С кем из партнеров по ЦСКА общаетесь до сих пор?

    – Единственный, с кем я поддерживаю связь – Максим, который работал в ЦСКА переводчиком. Он очень сильно помог мне обжиться в клубе. Мы с ним иногда переписываемся. Из футболистов – ни с кем, потому что мой русский не так хорош.

    • Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012-й год, а также в 2013-м.

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    Источник: официальный сайт «Чайки»

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