Вагнер Лав: «Переводчик Максим – единственный в ЦСКА, с кем я поддерживаю связь»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал об отношениях с бывшими партнерами по ЦСКА.

– Какие впечатления остались у вас о времени, проведенном в России?

– В ЦСКА меня отлично приняли. В клубе я чувствовал себя очень комфортно. Я очень доволен, что все эти годы я прожил в Москве, и нам удалось добиться всех тех результатов, титулов и побед.

– С кем из партнеров по ЦСКА общаетесь до сих пор?

– Единственный, с кем я поддерживаю связь – Максим, который работал в ЦСКА переводчиком. Он очень сильно помог мне обжиться в клубе. Мы с ним иногда переписываемся. Из футболистов – ни с кем, потому что мой русский не так хорош.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012-й год, а также в 2013-м.

«Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил». Вагнер Лав не исключил переход в «Чайку»