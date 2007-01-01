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    «Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил». Вагнер Лав не исключил переход в «Чайку»

    Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, что рассмотрит трансферное предложение от «Чайки», выступающей в ФНЛ.

    – И «Чайка», и «Кайрат» – частные клубы. В чем их преимущество перед государственными?

    – В частных клубах лучше организация. Плюс, когда у клуба стабильное финансирование, они могут подписывать более сильных игроков, которые будут помогать решать серьезные задачи. В государственных клубах с этим бывают сложности.

    – Лигу, в которой мы играем в России, иронично называют лучшей в мире. Хотели бы попробовать там свои силы?

    – Никогда не думал об этом. Честно говоря, я ничего не знаю о ФНЛ, но я никогда не говорю «никогда». Может быть, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ.

    – Что должно произойти, чтобы вы перешли в «Чайку»?

    – Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил.

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    Источник: официальный сайт «Чайки»

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