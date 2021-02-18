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  • «Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил». Вагнер Лав не исключил переход в «Чайку»

«Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил». Вагнер Лав не исключил переход в «Чайку»

18 февраля 2021, 16:48
3

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, что рассмотрит трансферное предложение от «Чайки», выступающей в ФНЛ.

– И «Чайка», и «Кайрат» – частные клубы. В чем их преимущество перед государственными?

– В частных клубах лучше организация. Плюс, когда у клуба стабильное финансирование, они могут подписывать более сильных игроков, которые будут помогать решать серьезные задачи. В государственных клубах с этим бывают сложности.

– Лигу, в которой мы играем в России, иронично называют лучшей в мире. Хотели бы попробовать там свои силы?

– Никогда не думал об этом. Честно говоря, я ничего не знаю о ФНЛ, но я никогда не говорю «никогда». Может быть, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ.

– Что должно произойти, чтобы вы перешли в «Чайку»?

– Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил.

Источник: официальный сайт «Чайки»
Россия. ФНЛ Казахстан. Премьер-лига Чайка Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (3)
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Павелий
1613664504
Как был Вагнер Лавэ, так и остался. Но игрок неплохой.
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Hektor 84
1613713160
Конечно в команде с гос финансированием жирную зарплату не предложат
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99-й
1613733342
Это которому?
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