Ростовский стадион «Олимп-2» переименуют в честь Виктора Понедельника

Ростовскому стадиону «Олимп-2» присвоят имя бывшего нападающего «Ростсельмаша» и сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Именем Понедельника мы назовем стадион, который сегодня называется «Олимп-2», будет он называться стадион «Олимп имени Виктора Понедельника».
Надеюсь, что министерство спорта тщательно отнесется к ремонту стадиона, чтобы по завершению этот объект, который любим жителями области, города соответствовал имени этого человека», – сказал Голубев в эфире «России-24».
- Понедельник скончался 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет.
- Он оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.
- Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
Источник: ТАСС