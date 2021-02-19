Ростовский стадион «Олимп-2» переименуют в честь Виктора Понедельника

Ростовскому стадиону «Олимп-2» присвоят имя бывшего нападающего «Ростсельмаша» и сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Именем Понедельника мы назовем стадион, который сегодня называется «Олимп-2», будет он называться стадион «Олимп имени Виктора Понедельника».

Надеюсь, что министерство спорта тщательно отнесется к ремонту стадиона, чтобы по завершению этот объект, который любим жителями области, города соответствовал имени этого человека», – сказал Голубев в эфире «России-24».