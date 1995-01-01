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    Ростовский стадион «Олимп-2» переименуют в честь Виктора Понедельника

    Ростовскому стадиону «Олимп-2» присвоят имя бывшего нападающего «Ростсельмаша» и сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    «Именем Понедельника мы назовем стадион, который сегодня называется «Олимп-2», будет он называться стадион «Олимп имени Виктора Понедельника».

    Надеюсь, что министерство спорта тщательно отнесется к ремонту стадиона, чтобы по завершению этот объект, который любим жителями области, города соответствовал имени этого человека», – сказал Голубев в эфире «России-24».

    • Понедельник скончался 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет.
    • Он оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.
    • Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.

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    Источник: ТАСС

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