Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    «ВК» и «Одноклассники» покажут бесплатно все матчи плей-офф Кубка России

    Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» бесплатно покажут все матчи плей-офф Кубка России.

    «В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно будет бесплатно смотреть все матчи стадии плей-офф Бетсити Кубка России по футболу. Зрители в соцсетях смогут эксклюзивно в рунете увидеть все игры в полном объeме: как в прямом эфире, так и в записи, а также лучшие моменты матчей.

    Любители российского футбола увидят 15 трансляций в прямом эфире, обзоры, подборки голов и другой интересный контент. Все игры можно будет посмотреть в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте».

    Смотреть игры можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсетей, приложениях на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на платформе Smart TV.

    Первый матч в соцсетях покажут 20 февраля в 17:00 по московскому времени: «Зенит» примет тульский «Арсенал». Полное расписание трансляций также доступно в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте».

    О трансляциях матчей плей-офф Бетсити Кубка России Одноклассники и ВКонтакте договорились с компанией «Телеспорт», – сообщается в пресс-релизе Mail.ru Group.

    • Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут с 20 по 22 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mail.ru Group

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11260

      Cules2013 32 минуты назад

      прикольно, конечно, но только тем, кому эти матчи нужны)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2631

      Бомбардиръ 37 минут назад

      Телевизор на помойку пора.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3583

      TOMSON 40 минут назад

      Неожиданно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82803
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru