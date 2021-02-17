«ВК» и «Одноклассники» покажут бесплатно все матчи плей-офф Кубка России

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» бесплатно покажут все матчи плей-офф Кубка России.

«В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно будет бесплатно смотреть все матчи стадии плей-офф Бетсити Кубка России по футболу. Зрители в соцсетях смогут эксклюзивно в рунете увидеть все игры в полном объeме: как в прямом эфире, так и в записи, а также лучшие моменты матчей.

Любители российского футбола увидят 15 трансляций в прямом эфире, обзоры, подборки голов и другой интересный контент. Все игры можно будет посмотреть в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте».

Смотреть игры можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсетей, приложениях на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на платформе Smart TV.

Первый матч в соцсетях покажут 20 февраля в 17:00 по московскому времени: «Зенит» примет тульский «Арсенал». Полное расписание трансляций также доступно в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте».

О трансляциях матчей плей-офф Бетсити Кубка России Одноклассники и ВКонтакте договорились с компанией «Телеспорт», – сообщается в пресс-релизе Mail.ru Group.