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    Терюшков – о матче «Химки» – «Крылья Советов»: «Аномальные морозы. Лучше перенести»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России «Химки»«Крылья Советов» из-за сильных морозов.

    «Химки» готовы провести кубковый матч с «Крыльями». Стадион и поле готовы, команда тоже. Другой вопрос — аномальные морозы в нашем регионе.

    Так что мы ждем решения РФС. Конечно же, лучше было бы перенести матч», – цитирует Терюшкова Sport24.

    • Матч «Химки» – «Крылья Советов» запланирован на понедельник, 22 февраля.

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    Источник: Sport24

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    16.02.2021 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5044

      playsh 8 минут назад

      Да не аномальные это морозы для зимы,просто футбол - это летний вид спорта,а не зимний.Ау,Дюков?

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