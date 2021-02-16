Терюшков – о матче «Химки» – «Крылья Советов»: «Аномальные морозы. Лучше перенести»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России «Химки» – «Крылья Советов» из-за сильных морозов.

«Химки» готовы провести кубковый матч с «Крыльями». Стадион и поле готовы, команда тоже. Другой вопрос — аномальные морозы в нашем регионе.

Так что мы ждем решения РФС. Конечно же, лучше было бы перенести матч», – цитирует Терюшкова Sport24.