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    Крыховяк: «Хотел бы попробовать силы в новой лиге. Недавно со мной связывался немецкий клуб»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об интересе со стороны немецкого клуба.

    «У меня осталось полтора года контракта с «Локомотивом». Нет ничего невозможного. Однако, я ничего не планирую. Точно уверен только в том, что не намерен завершать карьеру. Я получаю удовольствие от игры, так что у меня впереди еще несколько лет профессиональной карьеры.

    Предложения есть, я их обдумываю, но никуда не спешу. Я не из тех, кто принимает решение в последний день трансферного окна. Звонки от агентов и какие-то разговоры – это нормально.

    Хотел бы попробовать силы в новой лиге. Для меня это будет интересный опыт. Недавно со мной связывался немецкий клуб, но не могу сказать его название», – сказал Крыховяк в интервью Sportowe Fakty.

    • В текущем сезоне в активе Крыховяка три гола и одна результативная передача в 21 матче.
    • Рыночная стоимость 31-летнего поляка – 13 миллионов евро.

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    Источник: Sportowe Fakty

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