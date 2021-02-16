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  • Крыховяк: «Хотел бы попробовать силы в новой лиге. Недавно со мной связывался немецкий клуб»

Крыховяк: «Хотел бы попробовать силы в новой лиге. Недавно со мной связывался немецкий клуб»

16 февраля 2021, 08:25
3

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об интересе со стороны немецкого клуба.

«У меня осталось полтора года контракта с «Локомотивом». Нет ничего невозможного. Однако, я ничего не планирую. Точно уверен только в том, что не намерен завершать карьеру. Я получаю удовольствие от игры, так что у меня впереди еще несколько лет профессиональной карьеры.

Предложения есть, я их обдумываю, но никуда не спешу. Я не из тех, кто принимает решение в последний день трансферного окна. Звонки от агентов и какие-то разговоры – это нормально.

Хотел бы попробовать силы в новой лиге. Для меня это будет интересный опыт. Недавно со мной связывался немецкий клуб, но не могу сказать его название», – сказал Крыховяк в интервью Sportowe Fakty.

  • В текущем сезоне в активе Крыховяка три гола и одна результативная передача в 21 матче.
  • Рыночная стоимость 31-летнего поляка – 13 миллионов евро.

Источник: Sportowe Fakty
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (3)
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амани
1613459198
иди....
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Сильвербой
1613484049
Беги Гжегож, игроки твоего уровня не должны играть в этой убогой лиге!!!
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zigbert
1613564958
Для Локомотива он важный игрок. Игрока такого уровня сейчас заменить даже не кем.
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