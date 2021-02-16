Крыховяк: «Хотел бы попробовать силы в новой лиге. Недавно со мной связывался немецкий клуб»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об интересе со стороны немецкого клуба.

«У меня осталось полтора года контракта с «Локомотивом». Нет ничего невозможного. Однако, я ничего не планирую. Точно уверен только в том, что не намерен завершать карьеру. Я получаю удовольствие от игры, так что у меня впереди еще несколько лет профессиональной карьеры.

Предложения есть, я их обдумываю, но никуда не спешу. Я не из тех, кто принимает решение в последний день трансферного окна. Звонки от агентов и какие-то разговоры – это нормально.

Хотел бы попробовать силы в новой лиге. Для меня это будет интересный опыт. Недавно со мной связывался немецкий клуб, но не могу сказать его название», – сказал Крыховяк в интервью Sportowe Fakty.