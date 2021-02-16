«Челси» за три недели при Тухеле поднялся с восьмого на четвертое место в АПЛ

«Челси» благодаря домашней победе над «Ньюкаслом» (2:0) оказался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.

Томас Тухель возглавил команду ровно три недели назад, 26 января, и под его руководством лондонцы поднялись с восьмой на четвертую строчку в чемпионате.

После назначения немца «Челси» одержал четыре победы в Премьер-лиге и один раз сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных голов – 7:1.