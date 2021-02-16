Серия А. «Верона» добыла волевую победу над «Пармой» в заключительном матче 22-го тура

В матче 22-го тура Серии А «Верона» дома переиграла «Парму» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на восьмой минуте благодаря реализованному пенальти Юрая Куцки, однако быстро потеряли преимущество из-за автогола Альберто Грасси, а победу хозяевам поля принес забитый мяч Антонина Барака.

Набрав три очка, «Верона» поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата, «Парма» осталась на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Верона – Парма – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Куцка (с пенальти), 8; 1:1 – Грасси (в свои ворота), 13; 2:1 – Барак, 62.

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