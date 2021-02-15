Рядом с «Сан-Сиро» появилось граффити, посвященное стычке Ибрагимовича и Лукаку

Возле стадиона «Сан-Сиро» появилось изображение стычки форварда «Милана» Златана Ибрагимовича и нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
«Лицом к лицу, сердцем к сердцу», – подписано на граффити.
- Ибрагимович и Лукаку устроили перепалку в конце первого тайма кубкового дерби. Оба игрока получили за произошедшее по желтой карточке.
- Шведу грозит дисквалификация на срок до десяти матчей, если будет доказано, что он допустил проявление расизма в отношении бельгийца.
- После матча игрок «Милана» заверил, что случившееся не связано с расизмом.
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Источник: DW Sport