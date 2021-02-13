АПЛ. «Лестер» добился волевой победы над «Ливерпулем» в 300-м матче Клоппа, забив три гола за шесть минут

«Лестер» поднялся на второе место в АПЛ. В 24-м туре команда Брендана Роджерса обыграла его бывший клуб – «Ливерпуль».

Форвард «Лестера» Джейми Варди стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 8+ голов и «Ливерпулю», и «Арсеналу».

Харви Барнс забил в текущем сезоне 12 голов во всех турнирах. Это лучший показатель среди всех английских полузащитников АПЛ.

«Ливерпуль» впервые при Юргене Клоппе проиграл три матча АПЛ подряд.

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал три матча АПЛ подряд в ноябре 2014 года, когда команду тренировал Роджерс.

Брендан Роджерс до начала текущего сезона не имел побед над Хосепом Гвардиолой, Жозе Моуринью и Клоппом. В этом сезоне он победил всех троих.

Это был 300-й матч Клоппа как менеджера «Ливерпуля».

«Ливерпуль» последний раз проигрывал матч АПЛ, забив первым, в апреле 2017 года. Тогда ливерпульцы со счетом 1:2 уступили «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Лестер – Ливерпуль – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Салах, 67; 1:1 – Мэддисон, 79; 2:1 – Варди, 81; 3:1 – Барнс, 85.

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