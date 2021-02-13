Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Лестер» добился волевой победы над «Ливерпулем» в 300-м матче Клоппа, забив три гола за шесть минут

АПЛ. «Лестер» добился волевой победы над «Ливерпулем» в 300-м матче Клоппа, забив три гола за шесть минут

13 февраля 2021, 17:23
17

«Лестер» поднялся на второе место в АПЛ. В 24-м туре команда Брендана Роджерса обыграла его бывший клуб – «Ливерпуль».

Форвард «Лестера» Джейми Варди стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 8+ голов и «Ливерпулю», и «Арсеналу».

Харви Барнс забил в текущем сезоне 12 голов во всех турнирах. Это лучший показатель среди всех английских полузащитников АПЛ.

«Ливерпуль» впервые при Юргене Клоппе проиграл три матча АПЛ подряд.

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал три матча АПЛ подряд в ноябре 2014 года, когда команду тренировал Роджерс.

Брендан Роджерс до начала текущего сезона не имел побед над Хосепом Гвардиолой, Жозе Моуринью и Клоппом. В этом сезоне он победил всех троих.

Это был 300-й матч Клоппа как менеджера «Ливерпуля».

«Ливерпуль» последний раз проигрывал матч АПЛ, забив первым, в апреле 2017 года. Тогда ливерпульцы со счетом 1:2 уступили «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Лестер – Ливерпуль – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Салах, 67; 1:1 – Мэддисон, 79; 2:1 – Варди, 81; 3:1 – Барнс, 85.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Ливерпуль
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Jurabay
1613226370
Лестер чемпион
Ответить
BarStep
1613226679
Ливер факир на час!?
Ответить
koli4ka
1613226763
поплыла ко дну клопповская подлодка,бесподъёмно....
Ответить
Skull_Boy
1613227051
Поплыл Ливер, но посмотрим на них в ЛЧ
Ответить
SmilingDevil
1613232286
Поплыла я думаю больше всего командная игра, решили типо, единичными звёздами стать....Вот и результат
Ответить
DeStar
1613234946
беда, ливерпуль прямо стремительно сдувается. Видимо потеряли мотивацию, все, это вначале у клоппа жгла молодежь, теперь это все звезды, взявшие и апл и лч.
Ответить
zigbert
1613236314
Уверенную игру показывает сейчас Лестер. Случайным нахождение их в числе лидеров АПЛ не назовешь.
Ответить
Вомбат
1613252877
Мне надоело тут повторять одно и то же о карме, которая настигла Клоппа. Одно скажу, пусть он встанет на колено и больше никогда с него не встает.
Ответить
Главные новости
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
5
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
5
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
6
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Все новости
Все новости
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
Вчера, 23:57
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
Вчера, 13:31
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
8
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+