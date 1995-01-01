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    АПЛ. «Лестер» добился волевой победы над «Ливерпулем» в 300-м матче Клоппа, забив три гола за шесть минут

    «Лестер» поднялся на второе место в АПЛ. В 24-м туре команда Брендана Роджерса обыграла его бывший клуб – «Ливерпуль».

    Форвард «Лестера» Джейми Варди стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 8+ голов и «Ливерпулю», и «Арсеналу».

    Харви Барнс забил в текущем сезоне 12 голов во всех турнирах. Это лучший показатель среди всех английских полузащитников АПЛ.

    «Ливерпуль» впервые при Юргене Клоппе проиграл три матча АПЛ подряд.

    Последний раз «Ливерпуль» проигрывал три матча АПЛ подряд в ноябре 2014 года, когда команду тренировал Роджерс.

    Брендан Роджерс до начала текущего сезона не имел побед над Хосепом Гвардиолой, Жозе Моуринью и Клоппом. В этом сезоне он победил всех троих.

    Это был 300-й матч Клоппа как менеджера «Ливерпуля».

    «Ливерпуль» последний раз проигрывал матч АПЛ, забив первым, в апреле 2017 года. Тогда ливерпульцы со счетом 1:2 уступили «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Лестер – Ливерпуль – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Салах, 67; 1:1 – Мэддисон, 79; 2:1 – Варди, 81; 3:1 – Барнс, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +756

      Радио1000шумеров 48 минут назад

      Роджерс, сдавая пост Клоппу:
      - Я там с Ливером три баранки подряд сделал, смотри не подведи, лично проверю.

      1
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      Рейтинг: +11253

      Skull_Boy 56 минут назад

      Поплыл Ливер, но посмотрим на них в ЛЧ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1353

      koli4ka 1 час назад

      поплыла ко дну клопповская подлодка,бесподъёмно....

      0
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      Рейтинг: +4526

      BarStep 1 час назад

      Ливер факир на час!?

      0
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      Рейтинг: +95

      Jurabay 1 час назад

      Лестер чемпион

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