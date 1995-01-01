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    Умер массажист ЦСКА и сборной России Насибов

    Бывший массажист сборной России и ЦСКА Михаил Насибов скончался в возрасте 67 лет.

    «Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА и в сборных России и СССР.

    Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича.

    Дядя Миша был для нас не просто массажистом: чувство юмора, бесконечное количество историй из его длинной карьеры и фирменная улыбка были неотъемлемой частью атмосферы команды на протяжении последних 16 лет и никогда не будут забыты», – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.

    • Насибов работал в ЦСКА с 2004 года.
    • В национальной сборной Насибов работал с 1976 по 2016-й год.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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