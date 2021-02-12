Умер массажист ЦСКА и сборной России Насибов

Бывший массажист сборной России и ЦСКА Михаил Насибов скончался в возрасте 67 лет.

«Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА и в сборных России и СССР.

Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича.

Дядя Миша был для нас не просто массажистом: чувство юмора, бесконечное количество историй из его длинной карьеры и фирменная улыбка были неотъемлемой частью атмосферы команды на протяжении последних 16 лет и никогда не будут забыты», – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.