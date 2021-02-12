Гвардиола – о шестом титуле «Баварии» за год: «Может, я позвоню Месси, и мы разыграем седьмой трофей?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Баварию» с победой в клубном чемпионате мира, вспомнив историческое достижение «Барселоны» в сезоне-2009/10.

«Хочу сказать Ханси, что вы вторая команда, выигравшая шесть титулов подряд! До этого была еще одна команда – «Барселона».

Может, я позвоню Месси и компании, и мы разыграем седьмой трофей? Скажите мне, где и когда, и мы там будем!» – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Команда из Европы стала победителем клубного ЧМ в восьмой раз кряду.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом турнира.

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