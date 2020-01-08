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    Гвардиола – о шестом титуле «Баварии» за год: «Может, я позвоню Месси, и мы разыграем седьмой трофей?»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Баварию» с победой в клубном чемпионате мира, вспомнив историческое достижение «Барселоны» в сезоне-2009/10.

    «Хочу сказать Ханси, что вы вторая команда, выигравшая шесть титулов подряд! До этого была еще одна команда – «Барселона».

    Может, я позвоню Месси и компании, и мы разыграем седьмой трофей? Скажите мне, где и когда, и мы там будем!» – цитирует Гвардиолу Goal.com.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8099

      Hektor 84 16 минут назад

      Что то понесло Гвардиолу! В лиге чемпионов получат плюху так опустится с небес на землю.

      0
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      Рейтинг: +117

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Месси походу долго еще унижение помнить будет

      0
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      Рейтинг: +5710

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Думаю, с Месси пока хватит Баварии. Наверное до сих пор кошмары снятся.

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