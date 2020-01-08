«Перчатка готова». «Бавария» сравнила Флика с Таносом

Бавария машина!!!
«Бавария» стала победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Тигрес УАНЛ» (1:0).
Ханс-Дитер Флик выиграл шестой трофей в качестве главного тренера мюнхенского клуба. Американский твиттер «Баварии» сравнил тренера с персонажем комиксов Таносом, который собрал шесть Камней бесконечности для своей перчатки.
«Перчатка готова», – написала «Бавария» в твиттере.
- Команда из Европы стала победителем клубного ЧМ в восьмой раз кряду.
- Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом турнира.
The gauntlet is complete. #MiaSanChampi6ons pic.twitter.com/xCMhSzvkwb— FC Bayern U (@FCBayernUS) February 11, 2021