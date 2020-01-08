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    «Перчатка готова». «Бавария» сравнила Флика с Таносом

    «Бавария» стала победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Тигрес УАНЛ» (1:0).

    Ханс-Дитер Флик выиграл шестой трофей в качестве главного тренера мюнхенского клуба. Американский твиттер «Баварии» сравнил тренера с персонажем комиксов Таносом, который собрал шесть Камней бесконечности для своей перчатки.

    «Перчатка готова», – написала «Бавария» в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Баварии»

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