Джикия – о Европе: «Мне ближе Италия»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о возможном продолжении карьеры в Европе.

– Тебе 27 лет. Через полтора года у тебя заканчивается контракт со «Спартаком». По тебе были предложения, ладно, интерес – от «Наполи», «Аталанты». Хочешь ты перейти в Европу? Или у тебя нет такой цели, ты готов играть в России?

– В «Спартаке» такая ситуация, что тут каждые полгода так все меняется, что никто не может знать и загадывать, что я буду делать через полгода или год.

Если, конечно, будет какое-то серьезное предложение, понятно, что я буду рассматривать. Я вообще спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет 20, я был бы заведенный или еще какой-то.

– А какой европейский чемпионат выбрал бы?

– Италия мне ближе.

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