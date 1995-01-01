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    Джикия – о Европе: «Мне ближе Италия»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о возможном продолжении карьеры в Европе.

    – Тебе 27 лет. Через полтора года у тебя заканчивается контракт со «Спартаком». По тебе были предложения, ладно, интерес – от «Наполи», «Аталанты». Хочешь ты перейти в Европу? Или у тебя нет такой цели, ты готов играть в России?

    – В «Спартаке» такая ситуация, что тут каждые полгода так все меняется, что никто не может знать и загадывать, что я буду делать через полгода или год.

    Если, конечно, будет какое-то серьезное предложение, понятно, что я буду рассматривать. Я вообще спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет 20, я был бы заведенный или еще какой-то.

    – А какой европейский чемпионат выбрал бы?

    – Италия мне ближе.

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Сегодня, 20:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      RUBINTATAR 43 минуты назад

      У тебя интерес только со стороны Черчесова.Больше никому не нужен.

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