Джикия – о Каррере: «Берет переводчика за горло и говорит: «Сука, душите *** и не отпускайте»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как мотивировал футболистов бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера.

- Самая огненная мотивационная речь Карреры?

– Настраивает на игру, рядом стоит переводчик. И Каррера просто берет его за горло и говорит: «Сука, душите *** и не отпускайте». Мол, если взял – то все, до конца, пока, говорит, не свистнут.

– Что это была за игра?

– Дерби какое-то. Выиграли.

– Почему у него не получилось в «Спартаке»? Команда выиграла чемпионство, а Массимо уходит, причем некрасиво.

– Ушел, потому что немного посыпались. Понятное дело, там было столько поражений. И уже, наверное, решили смириться с этим и поменять. Не видели, наверное, что он сможет нас зажечь.

Я думаю, что он мог еще остаться. Можно было немного перетерпеть этот сложный момент.

– Аленичев говорил, что «Спартак» доехал к чемпионству на его багаже. Многие говорили, что есть Пилипчук, который всем рулит, а Каррера – это просто фигура. В ком основная заслуга чемпионства?

– Во всех. Люди говорят, что я, Самедов, Адриано, Тигиев, Селихов, которые пришли зимой, типа мы никакие не чемпионы, и пришли, когда у нас был отрыв пять очков.

Я считаю, что все причастны – первый тренер, помощники, футболисты. Если бы не было такого сплоченного коллектива, были бы разногласия, терки – ничего не получилось бы, 100%.

– Каррера топ или нет?

– Да.

Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»