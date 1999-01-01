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    Джикия – о Каррере: «Берет переводчика за горло и говорит: «Сука, душите ***, и не отпускайте»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как мотивировал футболистов бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера.

    - Самая огненная мотивационная речь Карреры?

    – Настраивает на игру, рядом стоит переводчик. И Каррера просто берет его за горло и говорит: «Сука, душите ***, и не отпускайте». Мол, если взял – то все, до конца, пока, говорит, не свистнут.

    – Что это была за игра?

    – Дерби какое-то. Выиграли.

    – Почему у него не получилось в «Спартаке»? Команда выиграла чемпионство, а Массимо уходит, причем некрасиво.

    – Ушел, потому что немного посыпались. Понятное дело, там было столько поражений. И уже, наверное, решили смириться с этим и поменять. Не видели, наверное, что он сможет нас зажечь.

    Я думаю, что он мог еще остаться. Можно было немного перетерпеть этот сложный момент.

    – Аленичев говорил, что «Спартак» доехал к чемпионству на его багаже. Многие говорили, что есть Пилипчук, который всем рулит, а Каррера – это просто фигура. В ком основная заслуга чемпионства?

    – Во всех. Люди говорят, что я, Самедов, Адриано, Тигиев, Селихов, которые пришли зимой, типа мы никакие не чемпионы, и пришли, когда у нас был отрыв пять очков.

    Я считаю, что все причастны – первый тренер, помощники, футболисты. Если бы не было такого сплоченного коллектива, были бы разногласия, терки – ничего не получилось бы, 100%.

    – Каррера топ или нет?

    – Да.

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7519

      NewLife 16 минут назад

      Такой же топ, как и ты (на ю-тюбе)))))

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