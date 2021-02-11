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  • Джикия – о Каррере: «Берет переводчика за горло и говорит: «Сука, душите *** и не отпускайте»

Джикия – о Каррере: «Берет переводчика за горло и говорит: «Сука, душите *** и не отпускайте»

11 февраля 2021, 17:51
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как мотивировал футболистов бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера.

- Самая огненная мотивационная речь Карреры?

– Настраивает на игру, рядом стоит переводчик. И Каррера просто берет его за горло и говорит: «Сука, душите *** и не отпускайте». Мол, если взял – то все, до конца, пока, говорит, не свистнут.

– Что это была за игра?

– Дерби какое-то. Выиграли.

– Почему у него не получилось в «Спартаке»? Команда выиграла чемпионство, а Массимо уходит, причем некрасиво.

– Ушел, потому что немного посыпались. Понятное дело, там было столько поражений. И уже, наверное, решили смириться с этим и поменять. Не видели, наверное, что он сможет нас зажечь.

Я думаю, что он мог еще остаться. Можно было немного перетерпеть этот сложный момент.

– Аленичев говорил, что «Спартак» доехал к чемпионству на его багаже. Многие говорили, что есть Пилипчук, который всем рулит, а Каррера – это просто фигура. В ком основная заслуга чемпионства?

– Во всех. Люди говорят, что я, Самедов, Адриано, Тигиев, Селихов, которые пришли зимой, типа мы никакие не чемпионы, и пришли, когда у нас был отрыв пять очков.

Я считаю, что все причастны – первый тренер, помощники, футболисты. Если бы не было такого сплоченного коллектива, были бы разногласия, терки – ничего не получилось бы, 100%.

– Каррера топ или нет?

– Да.

Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»

Источник: ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (5)
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NewLife
1613056353
Такой же топ, как и ты (на ю-тюбе)))))
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DOCTOR PENALTY
1613057867
С какой стороны ни подойди, увольнение Карреры - ошибка.
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maygli
1613064623
"... Не видели, наверное, что он сможет нас зажечь." Просто ушлёпки какие-то. Сами себя не могут на игру настроить, честь клуба ничего? Ё... мотивируйте их, зажигайте, а то им играть просто так в лом, неохота, лимонеры ё.... Нет слов! Понимаю теперь Карпина, который их пендалями мотивировал.
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Hektor 84
1613085442
Все кричали что Каррера не причастен к чемпионству, у Спартака не было игры, побеждали типа из за характера, багаж Аленичева, разбор соперника Пилипчуком, не поладил с ромашками, Каррера не топ и всё в таком роде. Но вопрос если всё это было до прихода Карреры, почему пока он не стал главным тренером команда 17 лет была без чемпионства? Та и после его ухода тоже не блистала.
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zigbert
1613119372
В таких условиях когда не идет игра и нет результата, именно команда должна сплотится.Ничего хорошего нет в том что отдельные игроки встали в конфронтацию с тренером, считая себя более важными для команды.
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