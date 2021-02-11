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  • Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»

Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»

11 февраля 2021, 15:52
23

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

«Это было после чемпионского сезона. Затем я как раз переподписался со «Спартаком». Там серьезное предложение было. Суммы называть не буду. Могли увеличить зарплату во много раз.

Почему не перешел в «Зенит»? Я не такой человек, чтобы принимать такие решения. Я не пошел туда, потому что... Может, будет пафосно сказано, но за семь-восемь месяцев в «Спартаке» я настолько проникся атмосферой, что не мог представить себе переход в клуб-конкурент», – сказал Джикия в интервью «КраСаве».

  • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
  • Вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
  • Рыночная стоимость футболиста – 9,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джикия Георгий
Комментарии (23)
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vladimir-7
1613049248
Джикия — альтруист, почти.
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mamba9090909
1613049805
Почему не перешел в «Зенит»? Я не такой человек, чтобы принимать такие решения. Я не пошел туда, потому что... не было предложения.
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GermanVo
1613049928
Короче, как зюба, только наоборот
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alp
1613052545
ну вот и славно! думаю, все остались довольными, что этот переход не состоялся
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Fju-2
1613054269
Ну и зря, сейчас бы уже был в Сочи!)
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Валерий2705
1613056677
Какое счастье. Причем для всех. Потому как ты играл бы уже в Сочи, а тут ты на кого то ещё производишь впечатление футболиста и тебя даже в сборную вызывают, на радость сербам. А болельщики Зенита бы мучились смотря на тебя и Оздоева в составе. Ну а у рыл бы полыхало в очередной раз от злости и визга было б море, что если бы не переманили "великого" защитника, то были бы чемпионами много лет подряд) а в целом, почти каждую неделю читаешь какой нибудь высер от посредственного (на поле) Джики, будто это звезда какая то. Лучше бы тренировался, в особенности в воздухе играть.
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Вомбат
1613058979
Иванович, который получал в Зените 3.5 млн евро в год, как ЦЗ был в 2018 году в разы сильнее Джикии. Джикия по уровню игры стоял между ним и его тогдашним партнером по центру обороны Мевлей, который имел контракт, по его словам, на 1.5 млн евро. Значит Джикии должны были назначить зарплату в пределах 1.5-3.5 млн евро. Скорее всего в районе 2.5 млн евро в год. Не думаю, что в Спартаке он имеет во "много раз меньше". Думаю, что Георгий преувеличивает. Речь могла идти об увеличении зарплаты раз в полтора-два.
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Вальдемар IV
1613061466
да ты бы и в Анжи пошел как Стулов, подними тебе реально бабло, носитесь с ромбиком своим, в Европе бы бились так
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Рубинище
1613070214
Игрок посредственный, Иванович, да и Ракицкий посильнее, до Бариоса, вообще как до луны- понял, что лавка, Сочи там ждут, а у кб игрок основы
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zigbert
1613116688
Молодец что не перешел. Болельщики клуба оценят это. В погоне за выгодным контрактом можно испортить себе карьеру.
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