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    Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

    «Это было после чемпионского сезона. Затем я как раз переподписался со «Спартаком». Там серьезное предложение было. Суммы называть не буду. Могли увеличить зарплату во много раз.

    Почему не перешел в «Зенит»? Я не такой человек, чтобы принимать такие решения. Я не пошел туда, потому что... Может, будет пафосно сказано, но за семь-восемь месяцев в «Спартаке» я настолько проникся атмосферой, что не мог представить себе переход в клуб-конкурент», – сказал Джикия в интервью «КраСаве».

    • Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
    • Вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
    • Рыночная стоимость футболиста – 9,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1883

      Валерий2705 11 минут назад

      Какое счастье. Причем для всех. Потому как ты играл бы уже в Сочи, а тут ты на кого то ещё производишь впечатление футболиста и тебя даже в сборную вызывают, на радость сербам. А болельщики Зенита бы мучились смотря на тебя и Оздоева в составе. Ну а у рыл бы полыхало в очередной раз от злости и визга было б море, что если бы не переманили "великого" защитника, то были бы чемпионами много лет подряд) а в целом, почти каждую неделю читаешь какой нибудь высер от посредственного (на поле) Джики, будто это звезда какая то. Лучше бы тренировался, в особенности в воздухе играть.

      0
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      Рейтинг: +504

      Fju-2 51 минуту назад

      Ну и зря, сейчас бы уже был в Сочи!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7684

      alp 1 час назад

      ну вот и славно! думаю, все остались довольными, что этот переход не состоялся

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      Рейтинг: -1298

      Бoрат > alp 56 минут назад

      Да Дзюбе он никогда не нравился . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +1459

      GermanVo 2 часа назад

      Короче, как зюба, только наоборот

      2
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      Рейтинг: +3946

      mamba9090909 2 часа назад

      Почему не перешел в «Зенит»? Я не такой человек, чтобы принимать такие решения. Я не пошел туда, потому что... не было предложения.

      -1
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      Рейтинг: +4157

      Павелий > mamba9090909 1 час назад

      Если у тебя давно не было предложения от женского пола, то не надо всем об этом писать.

      2
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      Рейтинг: -1298

      Бoрат > Павелий 1 час назад

      У нас в Зените всегда есть альтернатива . Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +172

      isakkobelini 2 часа назад

      Для чего они это все говорят?

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      Рейтинг: +15359

      vladimir-7 2 часа назад

      Джикия — альтруист, почти.

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