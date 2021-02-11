Джикия: «Зенит» мог увеличить зарплату во много раз, но я проникся атмосферой «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».
«Это было после чемпионского сезона. Затем я как раз переподписался со «Спартаком». Там серьезное предложение было. Суммы называть не буду. Могли увеличить зарплату во много раз.
Почему не перешел в «Зенит»? Я не такой человек, чтобы принимать такие решения. Я не пошел туда, потому что... Может, будет пафосно сказано, но за семь-восемь месяцев в «Спартаке» я настолько проникся атмосферой, что не мог представить себе переход в клуб-конкурент», – сказал Джикия в интервью «КраСаве».
- Джикия играет за «Спартак» с 2017 года.
- Вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
- Рыночная стоимость футболиста – 9,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»