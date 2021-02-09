«Спартак» подал в суд на «Тамбов» с требованием взыскать 2,6 миллиона рублей

«Спартак» обратился в московский арбитражный суд с требованием взыскать с «Тамбова» 2,6 миллиона рублей.

«Они весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг от 30 сентября 2020 года, но так и не оплатили», – рассказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.