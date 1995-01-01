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    «Спартак» подал в суд на «Тамбов» с требованием взыскать 2,6 миллиона рублей

    «Спартак» обратился в московский арбитражный суд с требованием взыскать с «Тамбова» 2,6 миллиона рублей.

    «Они весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг от 30 сентября 2020 года, но так и не оплатили», – рассказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    • Ранее «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица.
    • Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.
    • Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.

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    Источник: сайт картотеки арбитражных дел

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +370

      O-kolesov 4 минуты назад

      Своеобразная помощь Тамбову.

      0
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      Рейтинг: +3884

      mamba9090909 11 минут назад

      Главное, что как раз во время счёт предъявили.))

      2
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      Рейтинг: +6165

      KPCCSPB 23 минуты назад

      Забавно, как поросята говорят "проблемы Тамбова, а не наши", но когда Сочи против Ростова играли, визжали, что они поступают не по мужски, а тут прям Федун и его свинарник по мужски решил поступить? Почти год молчали, а именно сейчас надо было подавать иск, лицимерный свинарник какой-то.

      4
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      Рейтинг: +7476

      NewLife > KPCCSPB 3 минуты назад

      Если твой должник объявляет себя банкротом, то единственная возможность спасти хоть часть денег, это подать иск. Это будут делать все кредиторы, а не только Спартак, включая футболистов с долгами по зарплате. Обычно дальнейший ход: судом будет назначен конкурсный управляющицй, счета должника будут заблокированы, имущество распродано с молотка, кредиторы получат возмещение из того, что будет реализовано в размере доли их реальных потерь. Спартак здесь не при чем, хоть тебе очень хочется ущипнуть великий клуб как моське. Но твой пост - мимо цели.

      1
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      Рейтинг: +2089

      Fusballer 43 минуты назад

      И правильно. Это не проблемы Спартака, что кто-то распилил бюджет или тупо не умеет управлять клубом. Помочь можно и нужно когда случается катастрофа как с Манчестер Юнайтед, Ппхтакором или хоккейным Локомотивом из Ярославля. Тогда беда была. А сейчас просто чей-то большой косяк, возможно намеренный.

      6
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      Рейтинг: +2089

      Fusballer > Fusballer 34 минуты назад

      Ещё была катастрофа с Торино

      1
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      Рейтинг: +874

      zarsm 49 минут назад

      Правильно. С какого перепуга вообще кто-то должен помогать тамбову? Это все их проблемы. Аренды рано или поздно закончатся и неизбежное все равно произойдет.

      4
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      Рейтинг: +12016

      KLIM777 1 час назад

      Вот это норма. одни клубы предлагают игроков в аренду, другие добивают. Одним словом свиньи.

      3
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      Рейтинг: +15245

      vladimir-7 > KLIM777 14 минут назад

      спартак подтвердил, что они есть единственные в России
      СВИНЬИ.

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      Рейтинг: +31

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Спартак решил добить Тамбов. Нашли время судиться. Вот таким образом они устраняют своих прямых конкурентов.

      0
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      Рейтинг: +7684

      alp 1 час назад

      апогеем будет передача игроков спама в бесплатную аренду в тамбов...

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      Рейтинг: +2609

      Бомбардиръ 1 час назад

      Хрюшки добивают умирающий клуб, когда другие помогают ему.

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      Рейтинг: +11267

      JTherry > Бомбардиръ 1 минуту назад

      и кого конюшня в бесплатную аренду Тамбову отдаст - не Васина, чтобы уж точно отправить их прямой дорогой в ФНЛ?)) "помогальщики" *уевы... с какого перепуга помогать, банкротам, если они намеренно к нему шли, заявляя игроков с зарплатой, не соответствующей бюджету клуба?

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