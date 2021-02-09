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  • «Спартак» подал в суд на «Тамбов» с требованием взыскать 2,6 миллиона рублей

«Спартак» подал в суд на «Тамбов» с требованием взыскать 2,6 миллиона рублей

9 февраля 2021, 10:58
26

«Спартак» обратился в московский арбитражный суд с требованием взыскать с «Тамбова» 2,6 миллиона рублей.

«Они весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг от 30 сентября 2020 года, но так и не оплатили», – рассказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

  • Ранее «Тамбов» подал иск о банкротстве прежнего юридического лица.
  • Сумма исковых требований – 322 миллиона 449 тысяч 677 рублей и 52 копейки.
  • Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет клубу с деньгами.

Источник: сайт картотеки арбитражных дел
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов
Комментарии (26)
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zarsm
1612860156
Правильно. С какого перепуга вообще кто-то должен помогать тамбову? Это все их проблемы. Аренды рано или поздно закончатся и неизбежное все равно произойдет.
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Fusballer
1612860479
И правильно. Это не проблемы Спартака, что кто-то распилил бюджет или тупо не умеет управлять клубом. Помочь можно и нужно когда случается катастрофа как с Манчестер Юнайтед, Ппхтакором или хоккейным Локомотивом из Ярославля. Тогда беда была. А сейчас просто чей-то большой косяк, возможно намеренный.
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mamba9090909
1612862407
Главное, что как раз во время счёт предъявили.))
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NewLife
1612863538
Тупые руководители РФС и местные хейтеры Спартака из гей-помоек не знают, что для спасения банкрота должно быть законодательство, как в Америке, когда банкроту дается время на реструтуризацию, продажу части активов, получение новых займов и привлечение новых акционеров (дополнительного капитала) и компаний консультантов по выходу из ямы. В это время иски кредиторов замораживаются. У нас есть такие законы, не знаю, вроде нет.
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derrik2000
1612863586
Всё правильно сделали финслужба и юрслужба Спартака! А если бы НЕ подали иск, то это весомый повод для учредителей обвинить финансовую службу и юридическую службу, а заодно и генерального директора ФК "Спартак" в причинении убытков клубу из-за бездействия. Какие могут быть сделаны учредителями оргвыводы, думаю, многим ясно. А что касается предложений "Тамбову" по аренде игроков Спартака, так это, как говорится, совсем другая история. Здесь оба клуба будут в выгоде.
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ЮНик
1612863992
Нет, чтобы отгрузить пару вагонов картошки и муки в Тамбов и списать ФК "Тамбову" все долги, так смеют требовать возвратить деньги за аренду базы! Просто беспредел какой-то! Ужос, ужос!!! Понимаю возмущающихся. Они ведь всем прощают долги. "Кому должны, тому прощают". И не отдают...
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ALEX ML
1612866637
Надо добить, а вдруг опять проиграют
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rash1959
1612867399
Подобных исков по деньгам к Тамбову уже десятки, но всем на это насрать, никто бы это не обсуждал, если в этом списке нет слова СПАРТАК. Юристы всё правильно делают, в противном случае эту юрслужбу надо гнать взашей.
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Бухбух
1612868455
А это как понять: "пользовались весной прошлого года, а сам договор от 30 сентября 2020 года". Получается - сперва оказали услугу, потом заключили договор.
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zigbert
1612875069
Денег конечно вряд ли вернешь. Но с точки зрения законности сделали правильно. Что бы не обвинили Спартак в организации подкупа.
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