Сульшер: «Не следует рассматривать «Манчестер Юнайтед» как претендента на титул АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал оценку ничьей в 23-м туре против «Эвертона» (3:3). Манчестерцы вели в два мяча.
«Мы хорошо провели второй тайм, но пропустили три раза после трех ударов. В каждом моменте мы могли сыграть лучше.
Не следует нас рассматривать как претендента на титул АПЛ. Нужно перестать пропускать легкие мячи», – считает норвежец.
- Манчестерцы идут в АПЛ 2-ми.
- В феврале команда стартует в плей-офф Лиги Европы.
- «Эвертон» занимает 6-е место.
Источник: Sky Sports