Сульшер: «Не следует рассматривать «Манчестер Юнайтед» как претендента на титул АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал оценку ничьей в 23-м туре против «Эвертона» (3:3). Манчестерцы вели в два мяча.

«Мы хорошо провели второй тайм, но пропустили три раза после трех ударов. В каждом моменте мы могли сыграть лучше.

Не следует нас рассматривать как претендента на титул АПЛ. Нужно перестать пропускать легкие мячи», – считает норвежец.