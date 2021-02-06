Талалаев – о блокировке ютуб-канала «Ахмата»: «Санкции сказываются, ужесточаются меры»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал блокировку клубного ютуб-канала. Причина – санкции.

«Санкции сказываются, ужесточаются меры. Но мы понимаем, что наше главное оружие — игра на поле, лучше, когда она освещается со всех сторон. Без канала меньше новостей доносится о жизни команды изнутри, но на качестве работы не сказывается», – сказал Талалаев.