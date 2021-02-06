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    Талалаев – о блокировке ютуб-канала «Ахмата»: «Санкции сказываются, ужесточаются меры»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал блокировку клубного ютуб-канала. Причина – санкции.

    «Санкции сказываются, ужесточаются меры. Но мы понимаем, что наше главное оружие — игра на поле, лучше, когда она освещается со всех сторон. Без канала меньше новостей доносится о жизни команды изнутри, но на качестве работы не сказывается», – сказал Талалаев.

    • Блокировка стала следствием санкций, введенных в декабре Министерством финансов США.
    • Грозненская команда по итогам 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Талалаев работает в Грозном с лета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.02.2021 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7391

      NewLife 8 минут назад

      И причем здесь футбол ? Думаю, у Рамзанчика проблем нет никаких.

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