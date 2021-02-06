Жирков: «Иногда думаешь: «Может, уже остановиться», но это быстро проходит»

Футболист «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что у него появляются мысли об окончании карьеры. Сейчас игроку сборной России 37 лет.

– В Англии вышел список игроков, которые, как ни странно, до сих пор играют в 2021 году. Вы там тоже есть. Могли себе такое представить лет 10 назад?

– Недавно с женой вспоминали, как году в 2016-м я говорил: какой там чемпионат мира? Тем более, тогда не поехал на Евро. Но выступает же до сих пор Миура Кадзуеси в Японии, а ему уже за 50. Оказывается, он еще вместе с Зико играл в начале 90-х.

– В «Зените» тоже доводилось слышать шутку: раз Миура играет в 50, значит Юре до конца карьеры тоже еще лет 15.

– Если серьезно, а каких-то моментах на тех же сборах уже тяжеловато. Иногда бежишь и думаешь: «Может, уже остановиться». Но это довольно быстро проходит.

– Остановиться в буквальном смысле или в плане карьеру закончить?

– И в том, и в другом.

– Что помогает не останавливаться, если говорить об упражнениях?

– Газзаев нам в свое время говорил, что если ты на сборах пропустишь тренировку или что-то во время нее, это обязательно потом скажется в сезоне. У меня это очень плотно в голове засело и до сих пор сидит.