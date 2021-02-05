Главные новости дня. «Тамбов» подал иск о банкротстве, матч «Лейпциг» – «Ливерпуль» может пройти на «Фиште»

VG: ЦСКА договорился со «Стабеком» о трансфере Бохинена

«Тамбов» подал иск о банкротстве, но может его отозвать

Матч ЛЧ «Лейпциг» – «Ливерпуль» может пройти на «Фиште», а игра ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» – на «ВЭБ-Арене»

Билялетдинов готов бесплатно выступать за «Тамбов»

ТАСС: «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов» согласились отдать «Тамбову» игроков в аренду

Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за допинг

«СЭ»: Черчесов настаивает на вакцинации от коронавируса всех игроков сборной России

ЦСКА отказался от аренды опорника Данило по решению Гончаренко

«Уфа» арендовала у «Сток Сити» защитника Бауэра

Крицюк выступил с обращением после столкновения с Нану. Тренер «Порту» Консейсау считает, что вратаря нужно было удалять