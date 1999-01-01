Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за допинг

Если известно что это была таблетка жены и одноразовый приём, то за что дисквалификация не понятно. Более того, на кой ляд вообще киперу допинг?))
УЕФА наказал годичной дисквалификацией голкипера «Аякса» Андре Онану.
Камерунец отстранен от футбола на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
В октябре в моче футболиста обнаружили фуросемид. Запрещенное вещество попало в организм вратаря через таблетку, которую он взял у жены.
Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня и распространяются на все соревнования. «Аякс» и Онана готовят апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).