Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за допинг

УЕФА наказал годичной дисквалификацией голкипера «Аякса» Андре Онану.

Камерунец отстранен от футбола на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В октябре в моче футболиста обнаружили фуросемид. Запрещенное вещество попало в организм вратаря через таблетку, которую он взял у жены.

Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня и распространяются на все соревнования. «Аякс» и Онана готовят апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).