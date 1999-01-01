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    Вратарь «Аякса» Онана дисквалифицирован на год за допинг

    УЕФА наказал годичной дисквалификацией голкипера «Аякса» Андре Онану.

    Камерунец отстранен от футбола на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

    В октябре в моче футболиста обнаружили фуросемид. Запрещенное вещество попало в организм вратаря через таблетку, которую он взял у жены.

    Санкции вступают в силу с сегодняшнего дня и распространяются на все соревнования. «Аякс» и Онана готовят апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1567

      Nevsky_RU 1 час назад

      Если известно что это была таблетка жены и одноразовый приём, то за что дисквалификация не понятно. Более того, на кой ляд вообще киперу допинг?))

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      Рейтинг: +2328

      lordmrv > Nevsky_RU 1 час назад

      А зачем он таблетку жены принял? Показания к применению: Отечный синдром различного генеза, в т.ч. при хронической сердечной недостаточности II-III стадии, циррозе печени (синдром портальной гипертензии), нефротическом синдроме. Отек легких, сердечная астма, отек мозга, эклампсия, проведение форсированного диуреза, артериальная гипертензия тяжелого течения, некоторые формы гипертонического криза, гиперкальциемия.

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      Рейтинг: +11184

      JTherry 1 час назад

      в Аяксе вакханалия творится: Аллера не заявили в ЛЕ, купив его за 22,5 лимона, Онана таблетки с фуросемидом, "которые взял у жены", принимает...

      1
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      Рейтинг: +3581

      solodealer 1 час назад

      ... значит, всё-таки, за допинг, а не за "дзюбоизм" на камеру)))

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      Рейтинг: +3224

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Вот тебе и "Онана Мама".

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      Рейтинг: +501

      кран 2 часа назад

      Дорого таблеточка обошлась...

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      Рейтинг: +11157

      Skull_Boy 2 часа назад

      Вот тебе и на, а летом уже готовился менять прописку

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      Рейтинг: +7306

      Вомбат 2 часа назад

      Бомбардир, учите русский язык. Если ударение в имени или фамилии на последний слог, как это имеет место в случае Андре Онана, фамилия не склоняется. Не Онану увезли, а Онана.

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      Рейтинг: +2328

      lordmrv 2 часа назад

      Странно, вроде статью про Аякс прочитал, а почему то вспомнился Дзюба, Пудель и Алярм)))

      4
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