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    Билялетдинов готов бесплатно выступать за «Тамбов»

    Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов заявил о готовности играть за «Тамбов».

    «Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации.

    Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность. Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал», – сказал Билялетдинов.

    • Ранее с аналогичным предложением выступил 37-летний Владимир Быстров.
    • Последним клубом 35-летнего Билялетдинова был литовский «Тракай», который он покинул в 2018 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1521

      Алехсбургер. 32 минуты назад

      Ждём Сычёва.

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      Рейтинг: +6

      pavelvolkovsh 35 минут назад

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      Рейтинг: +11162

      Cules2013 35 минут назад

      Попиариться решили или что?

      0
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      Рейтинг: +2123

      Andrering87 47 минут назад

      Он мертвый, он даже в ЛФЛ никакой, а еще в Тамбов хочет.. Смешно

      0
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      Рейтинг: +2362

      lordmrv 53 минуты назад

      Быстров, Билялетдинов, Широков - полузащиту собрали. Надо ещё полуоборону собрать и в бой!

      4
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      Рейтинг: +1829

      Евгений Агеев > lordmrv 32 минуты назад

      Они уже полуфутболисты))

      0
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      Рейтинг: +90

      Speedmeister 1 час назад

      и Гусса Хидинка в тренеры )) соберем сборную Евро 2008 ))

      2
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      Рейтинг: +1592

      altezzik 1 час назад

      Пусть Широков отрабатывает

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      Рейтинг: +7925

      Hektor 84 1 час назад

      Воду разносить и мячи подавать?

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