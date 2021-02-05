Билялетдинов готов бесплатно выступать за «Тамбов»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов заявил о готовности играть за «Тамбов».
«Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации.
Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность. Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал», – сказал Билялетдинов.
- Ранее с аналогичным предложением выступил 37-летний Владимир Быстров.
- Последним клубом 35-летнего Билялетдинова был литовский «Тракай», который он покинул в 2018 году.
Источник: Sport24