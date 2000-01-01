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    «СЭ»: Черчесов настаивает на вакцинации от коронавируса всех игроков сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет, чтобы все футболисты, вызываемые в национальную команду, были привиты от коронавируса.

    По информации «СЭ», тренер настоятельно рекомендует игрокам вакцинироваться, но это не будет обязательным условием для приглашения в сборную.

    Черчесов рассчитывает, что футболисты сделают прививки до мартовского сбора.

    Сам тренер сборной уже прошел вакцинацию полторы недели назад.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6213

      САДЫЧОК 29 минут назад

      С какой это радости эта никчемность настаивает ?! Люди свободны в своём выборе , хотят делать -делают ! Этот безмозглый физкультурник воду мутит !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20296

      Боцман59rus 30 минут назад

      Взростил РФС чучело, похлеще Мутко
      Может ещё когда жене вставить подсказывать игрокам будет?
      Царёк е,п,а,н,ы,й

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13989

      derrik2000 > Боцман59rus 1 минуту назад

      С понедельника МАТ в соцсетях ЗАПРЕЩЁН!
      Даже ДУМАТЬ МАТОМ НЕ СМЕЙ!
      ))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +13989

      derrik2000 30 минут назад

      Пусть Стасик себе 22 разА вколет за всех игроков сбродной и успокоится.

      3
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      Рейтинг: +662

      Князев 35 минут назад

      Гоните в шею этого предателя! Вакцинация предусматривает чипирование и уничтожение Советского народа!

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      Рейтинг: +19978

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Получено указание сверху. )

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