«СЭ»: Черчесов настаивает на вакцинации от коронавируса всех игроков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет, чтобы все футболисты, вызываемые в национальную команду, были привиты от коронавируса.

По информации «СЭ», тренер настоятельно рекомендует игрокам вакцинироваться, но это не будет обязательным условием для приглашения в сборную.

Черчесов рассчитывает, что футболисты сделают прививки до мартовского сбора.

Сам тренер сборной уже прошел вакцинацию полторы недели назад.