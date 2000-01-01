«СЭ»: Черчесов настаивает на вакцинации от коронавируса всех игроков сборной России

С какой это радости эта никчемность настаивает ?! Люди свободны в своём выборе , хотят делать -делают ! Этот безмозглый физкультурник воду мутит !
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет, чтобы все футболисты, вызываемые в национальную команду, были привиты от коронавируса.
По информации «СЭ», тренер настоятельно рекомендует игрокам вакцинироваться, но это не будет обязательным условием для приглашения в сборную.
Черчесов рассчитывает, что футболисты сделают прививки до мартовского сбора.
Сам тренер сборной уже прошел вакцинацию полторы недели назад.