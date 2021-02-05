Черчесов: «Вакцинация – правильное решение для тех, кто является частью команды»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему настаивает на вакцинации от коронавируса футболистов национальной сборной

«На эту тему я не разговаривал ни с одним футболистом, поэтому не имею представление, откуда берется такая информация. Но вопрос важный, и высказаться на этот счет будет уместно.

Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды. Мне десять дней назад сделали прививку, чувствую себя отлично.

Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе сборной. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают.

Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно. Но наша задача — иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным», – приводит слова Черчесова «СЭ».