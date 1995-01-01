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    Черчесов: «Вакцинация – правильное решение для тех, кто является частью команды»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему настаивает на вакцинации от коронавируса футболистов национальной сборной

    «На эту тему я не разговаривал ни с одним футболистом, поэтому не имею представление, откуда берется такая информация. Но вопрос важный, и высказаться на этот счет будет уместно.

    Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды. Мне десять дней назад сделали прививку, чувствую себя отлично.

    Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе сборной. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают.

    Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно. Но наша задача — иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным», – приводит слова Черчесова «СЭ».

    • По информации «СЭ», тренер настоятельно рекомендует игрокам вакцинироваться, но это не будет обязательным условием для приглашения в сборную.
    • Черчесов рассчитывает, что футболисты сделают прививки до мартовского сбора.
    • Сам тренер сборной уже прошел вакцинацию полторы недели назад.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +299

      jengais 53 минуты назад

      Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли.......но если он не сделает вакцину, я его не вызову в сборную.

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