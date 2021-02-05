Defensa Central: «Челси» рассматривает вариант возвращения Азара

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси». Лондонцы рассматривают бельгийца, несмотря на его травмы. Клуб считает, что в Англии его повреждения закончатся.
«Челси» готов заплатить за Азара не более 50 миллионов евро. Трансфер предварительно намечен на лето.
- «Реал» в 2019 году заплатил за Азара более 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне Примеры Азар поучаствовал в 8 матчах, забил 2 гола, сделал результативный пас.
- С «Челси» Азар брал Лигу Европы, АПЛ.
Источник: Defensa Central
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