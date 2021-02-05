Defensa Central: «Челси» рассматривает вариант возвращения Азара

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси». Лондонцы рассматривают бельгийца, несмотря на его травмы. Клуб считает, что в Англии его повреждения закончатся.

«Челси» готов заплатить за Азара не более 50 миллионов евро. Трансфер предварительно намечен на лето.