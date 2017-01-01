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    Defensa Central: «Челси» рассматривает вариант возвращения Азара

    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси». Лондонцы рассматривают бельгийца, несмотря на его травмы. Клуб считает, что в Англии его повреждения закончатся.

    «Челси» готов заплатить за Азара не более 50 миллионов евро. Трансфер предварительно намечен на лето.

    • «Реал» в 2019 году заплатил за Азара более 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Примеры Азар поучаствовал в 8 матчах, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • С «Челси» Азар брал Лигу Европы, АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Defensa Central

    СМИ о командах спортивного общества «Реала». Аудитория в твиттере - более 124,4 тысячи подписчиков.

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