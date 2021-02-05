«Реал» готов летом продать Марсело

«Реал» выставил на трансфер левого защитника Марсело, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, мадридский клуб хочет продать 32-летнего футболиста, пока за него можно выручить хоть какие-то деньги.
В этом сезоне бразилец окончательно проиграл конкуренцию Ферлану Менди и принял участие только в восьми матчах.
- Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года.
- Его контракт с клубом истекает по окончании сезона-2021/22.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: Goal.com