«Реал» готов летом продать Марсело

«Реал» выставил на трансфер левого защитника Марсело, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, мадридский клуб хочет продать 32-летнего футболиста, пока за него можно выручить хоть какие-то деньги.

В этом сезоне бразилец окончательно проиграл конкуренцию Ферлану Менди и принял участие только в восьми матчах.