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    «Реал» готов летом продать Марсело

    «Реал» выставил на трансфер левого защитника Марсело, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

    По информации источника, мадридский клуб хочет продать 32-летнего футболиста, пока за него можно выручить хоть какие-то деньги.

    В этом сезоне бразилец окончательно проиграл конкуренцию Ферлану Менди и принял участие только в восьми матчах.

    • Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года.
    • Его контракт с клубом истекает по окончании сезона-2021/22.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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