Вагнер Лав: «Из бывших игроков ЦСКА ни с кем не общаюсь»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что экс-партнеры по московской команде не поздравляли его с чемпионством в составе «Кайрата».

– С вами «Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. Другой известный игрок Андрей Аршавин не смог добиться такого же успеха с клубом, он как-то поздравил вас с чемпионством?

– Нет, Аршавин никак не связывался со мной после завоевания трофея. К сожалению, у меня никогда не было возможности поговорить с ним вне поля. Я, конечно же, знаю историю выступлений Аршавина за этот клуб, его любили болельщики. Наверное, у меня просто было больше удачи, чем у него.

– А от экс-игроков ЦСКА были поздравления?

– На самом деле, у меня не так много хороших контактов сохранилось с того времени. Возможно, потому что я не очень хорошо говорю на русском – языковой барьер всегда мешает в общении.

– То есть ни с кем не общаетесь из того ЦСКА?

– Нет. Но я надеюсь, что они узнали о моих достижениях здесь и искренне порадовались за меня.