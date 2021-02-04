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Вагнер Лав: «Из бывших игроков ЦСКА ни с кем не общаюсь»

4 февраля 2021, 20:57
1

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что экс-партнеры по московской команде не поздравляли его с чемпионством в составе «Кайрата».

– С вами «Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. Другой известный игрок Андрей Аршавин не смог добиться такого же успеха с клубом, он как-то поздравил вас с чемпионством?

– Нет, Аршавин никак не связывался со мной после завоевания трофея. К сожалению, у меня никогда не было возможности поговорить с ним вне поля. Я, конечно же, знаю историю выступлений Аршавина за этот клуб, его любили болельщики. Наверное, у меня просто было больше удачи, чем у него.

– А от экс-игроков ЦСКА были поздравления?

– На самом деле, у меня не так много хороших контактов сохранилось с того времени. Возможно, потому что я не очень хорошо говорю на русском – языковой барьер всегда мешает в общении.

– То есть ни с кем не общаетесь из того ЦСКА?

– Нет. Но я надеюсь, что они узнали о моих достижениях здесь и искренне порадовались за меня.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (1)
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zigbert
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Надо было общаться, тогда возможно и взяли бы в ЦСКА. А так молодец, пусть в Казахстане но чемпион!
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