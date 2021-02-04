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    Вагнер Лав: «Из бывших игроков ЦСКА ни с кем не общаюсь»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что экс-партнеры по московской команде не поздравляли его с чемпионством в составе «Кайрата».

    – С вами «Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. Другой известный игрок Андрей Аршавин не смог добиться такого же успеха с клубом, он как-то поздравил вас с чемпионством?

    – Нет, Аршавин никак не связывался со мной после завоевания трофея. К сожалению, у меня никогда не было возможности поговорить с ним вне поля. Я, конечно же, знаю историю выступлений Аршавина за этот клуб, его любили болельщики. Наверное, у меня просто было больше удачи, чем у него.

    – А от экс-игроков ЦСКА были поздравления?

    – На самом деле, у меня не так много хороших контактов сохранилось с того времени. Возможно, потому что я не очень хорошо говорю на русском – языковой барьер всегда мешает в общении.

    – То есть ни с кем не общаетесь из того ЦСКА?

    – Нет. Но я надеюсь, что они узнали о моих достижениях здесь и искренне порадовались за меня.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: Sport24

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