Куман: «Месси останется в «Барселоне»? Не уверен в этом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о будущем Лионеля Месси.

«Останется ли Месси в «Барселоне»? Надеюсь, но не уверен в этом.

Я разговаривал с ним в его доме перед началом сезона. Мы строили планы, и он был полон энтузиазма.

Месси по-прежнему отличный футболист, и он по-прежнему выигрывает матчи для команды. Мне нравится быть его тренером», – сказал Куман в интервью The Athletic.