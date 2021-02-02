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    Куман: «Месси останется в «Барселоне»? Не уверен в этом»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о будущем Лионеля Месси.

    «Останется ли Месси в «Барселоне»? Надеюсь, но не уверен в этом.

    Я разговаривал с ним в его доме перед началом сезона. Мы строили планы, и он был полон энтузиазма.

    Месси по-прежнему отличный футболист, и он по-прежнему выигрывает матчи для команды. Мне нравится быть его тренером», – сказал Куман в интервью The Athletic.

    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом.
    • Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» после публикации данных о его зарплате.
    • Аргентинец счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб. «ПСЖ» – главный претендент на футболиста.
    • Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о разрыве контракта.

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    Источник: Marca

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