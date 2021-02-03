Куман: «Месси останется в «Барселоне»? Не уверен в этом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о будущем Лионеля Месси.
«Останется ли Месси в «Барселоне»? Надеюсь, но не уверен в этом.
Я разговаривал с ним в его доме перед началом сезона. Мы строили планы, и он был полон энтузиазма.
Месси по-прежнему отличный футболист, и он по-прежнему выигрывает матчи для команды. Мне нравится быть его тренером», – сказал Куман в интервью The Athletic.
- Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом.
- Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» после публикации данных о его зарплате.
- Аргентинец счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб. «ПСЖ» – главный претендент на футболиста.
- Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о разрыве контракта.
Источник: Marca