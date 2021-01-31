Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» из-за утечки контрактных цифр

Многие пишут что Роналду ведет себя как баба , а на самом деле гномик как девочка , то на него не так посмотрели то правду рассказали . Одним словом баба от которой уже тошнит
Адвокаты форварда «Барселоны» Лионеля Месси готовят обращение в суд в связи с утечкой конфиденциальных сведений о контракте футболиста. Сам игрок взбешен случившимся и считает его предательством.
Иски будут поданы в отношении трех руководителей «Барселоны», которые располагали сведениями:
Жозеп Бартомеу, экс-президент «Барселоны»;
Оскар Грау, исполнительный директор;
Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента.