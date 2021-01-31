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    Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» из-за утечки контрактных цифр

    Адвокаты форварда «Барселоны» Лионеля Месси готовят обращение в суд в связи с утечкой конфиденциальных сведений о контракте футболиста. Сам игрок взбешен случившимся и считает его предательством.

    Иски будут поданы в отношении трех руководителей «Барселоны», которые располагали сведениями:

    Жозеп Бартомеу, экс-президент «Барселоны»;

    Оскар Грау, исполнительный директор;

    Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента.

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1146

      омск55 29 минут назад

      Многие пишут что Роналду ведет себя как баба , а на самом деле гномик как девочка , то на него не так посмотрели то правду рассказали . Одним словом баба от которой уже тошнит

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      Рейтинг: +44789

      portero 34 минуты назад

      Ощвучивай тогда сколько Бармалею отстегнул...

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      Рейтинг: +44789

      portero > portero 9 минут назад

      Озвучивай..

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      Рейтинг: +4162

      sochi-2013 1 час назад

      „Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает.“ — Эрик Хоффер

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      Рейтинг: +1999

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      вот карлика бомбит, а все почему? явно налоги не были закрыты с этих денег, и выхода два у карлика, сесть на бутылку испанского правосудия, или уехать в псж, рубить бабло и дальше ходить о полю пешком.

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