EL Mundo: Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне»

Стали известны финансовые подробности контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Данные опубликовала испанская газета EL Mundo. Материал называется «Контракт, разрушивший «Барселону».

В 2017 году Месси подписал контракт на четыре года. За это время он получил 555 миллионов евро.