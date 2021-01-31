EL Mundo: Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне»

Стали известны финансовые подробности контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
Данные опубликовала испанская газета EL Mundo. Материал называется «Контракт, разрушивший «Барселону».
В 2017 году Месси подписал контракт на четыре года. За это время он получил 555 миллионов евро.
- 138 миллионов без налоговых вычетов за сезон.
- Около 115 миллионов – подъемные.
- 78 миллионов – бонусы за лояльность.
Источник: EL Mundo
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