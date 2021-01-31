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    EL Mundo: Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне»

    Стали известны финансовые подробности контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

    Данные опубликовала испанская газета EL Mundo. Материал называется «Контракт, разрушивший «Барселону».

    В 2017 году Месси подписал контракт на четыре года. За это время он получил 555 миллионов евро.

    • 138 миллионов без налоговых вычетов за сезон.
    • Около 115 миллионов – подъемные.
    • 78 миллионов – бонусы за лояльность.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: EL Mundo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты – 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16912

      slavutiq70 41 минуту назад

      Футбольный мир с ума сошёл,,,клубы тратят уже больше чем могут заработать,даже такой великий клуб как Барса влез в нехилые долги 1,5 миллиардов евро,,,

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      Рейтинг: +42257

      MaxRnD 42 минуты назад

      Поэтому наверное и играть бросил ...

      1
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      Рейтинг: +1660

      LOKOfanatik19 > MaxRnD 31 минуту назад

      У него летом контракт кончится, а до этого 3 года играл превосходно же. Да и в этом сезоне, по статистике лучше чем многие играет ) Играть бросил, так как хотел уйти бесплатно.

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