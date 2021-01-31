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  • EL Mundo: Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне»

EL Mundo: Месси получил 555 миллионов за четыре года в «Барселоне»

31 января 2021, 10:45
11

Стали известны финансовые подробности контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Данные опубликовала испанская газета EL Mundo. Материал называется «Контракт, разрушивший «Барселону».

В 2017 году Месси подписал контракт на четыре года. За это время он получил 555 миллионов евро.

  • 138 миллионов без налоговых вычетов за сезон.
  • Около 115 миллионов – подъемные.
  • 78 миллионов – бонусы за лояльность.

Источник: EL Mundo

Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты – 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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MaxRnD
1612079624
Поэтому наверное и играть бросил ...
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slavа0508
1612079645
Футбольный мир с ума сошёл,,,клубы тратят уже больше чем могут заработать,даже такой великий клуб как Барса влез в нехилые долги 1,5 миллиардов евро,,,
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Вомбат
1612082528
Виновных в этом надо выявить и назначить им психиатрическую экспертизу. Да и суд не помешал бы. Такие баснословные суммы и в не очень сильно коррумпированной Европе без откатов не тратят.
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portero
1612089614
Ну вот, а расказывают что ребята любят футбол , это уже жадность и наверное откаты тоже имеются, а главное что в ЛЧ и за сборную в эти года ничего не завоевал... Всё оучшее уже позади...
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Дядя Серёжа
1612089918
Это бюджет моего городишки на 200 тыщ жителей за 4 года, а то и больше. Да про какой я бюджет, тьфу...
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DyadyaWel
1612091495
Это тянет на линчевание Бартомеу. Он просто похоронил клуб...
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Hektor 84
1612093935
Месси сделал имя в Барсе и заработал бабла там не мало. И говоря про любовь к Барселоне в трудные для команды времена первым должен был отказаться от зарплаты. А то смахивает уже на жадность, ведет себя как хапуга! Барсе давно пора расстаться с этим жадным гномом. Найти новую звездочку или несколько и строить новую команду.
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Fusballer
1612095201
500 лямов ногомячисту -шо происходит?
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Красногорск_Фан
1612098036
Его очень ждут у нас )) У нас тоже любят пилить деньги и включать баблометы. Будет тепло принят.
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