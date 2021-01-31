Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Don Balon: Месси счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб

Don Balon: Месси счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб

31 января 2021, 14:30
19

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси взбешен публикацией сведений о контракте с клубом. Аргентинец считает, что утечка случилась изнутри. По его мнению, это предательство. В связи с этим игрок намерен покинуть команду.

Месси шокирован обнародованием цифр. Он в недоумении, как конфиденциальная информация могла оказаться в распоряжении прессы.

  • Опубликованные цифры показали, что Месси получил 555 миллионов за последние 4 года в «Барселоне».
  • Данные опубликовала испанская газета EL Mundo. Материал называется «Контракт, разрушивший «Барселону».
  • Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о разрыве контракта.

Источник: Don Balon

Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1612094049
А чего он так разволновался? Боится что болелы Барсы его жалобой называть будут или совесть проснулась?
Ответить
Masteralex
1612094833
злобный карлик злится, обычная тема, тут 2 варианта, либо опять злость баблом скрасят, либо выпнут наконец-то и Барселона станет нормальной командой
Ответить
Fusballer
1612095009
500 лямов для человечка, который только мячик умеет пинать. Это уже край.
Ответить
D A N I L
1612096680
Don Balon - еще тот "правдивый" источник
Ответить
Красногорск_Фан
1612097787
Ну этот фрукт имеет условный за укрывательство от налогов. См. Футболист Лионель Месси и его отец приговорены к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, но отбывать наказание в тюрьме они не будут. Им выписаны штрафы на €2 млн и на €1,5 млн А потом денег ему мало. Пол миллиарда. Фу блин )) Так что надо еще финансовые схемы оптимизировать не в пользу испанских больниц. Только отрицательно можно к этому отнестись.
Ответить
Hala Madrid
1612098253
Забавно всё это, Рамос и Месси клянутся в верности гербу клуба, а когда дело по-настоящему доходит до денег, готовы сбежать из родных клубов
Ответить
Dizayner
1612103487
дон балон - дальше можно не читать, те еще сборщики грязных трусов
Ответить
Валерий2705
1612104188
Е.б.а.н.у.т.ь.с.я,пол лярда, побед в ЛЧ сколько за последние годы? Ещё умудряется пешком по полю ходить, руками разводить. Мир сошел с ума.
Ответить
m40
1612118317
Предательство футбола- так доить свой клуб. Он же даже не сможет потратить все эти деньги за свою жизнь. Вообще вся эта коммерция превращается в какой-то сюр. Ещё лет 15 назад читал про огромные долги Реалла и Барсы, с тех они только увеличились. Когда-то этот пузырь должен лопнуть, может тогда и наступит социализм в футболе.
Ответить
portero
1612151605
За эти годы в ЛЧ сливались, Бармалей за такие контракты наверняка приподнялся нехило...
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
Вчера, 21:31
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
Вчера, 12:48
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
Вчера, 00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+