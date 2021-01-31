Don Balon: Месси счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси взбешен публикацией сведений о контракте с клубом. Аргентинец считает, что утечка случилась изнутри. По его мнению, это предательство. В связи с этим игрок намерен покинуть команду.
Месси шокирован обнародованием цифр. Он в недоумении, как конфиденциальная информация могла оказаться в распоряжении прессы.
- Опубликованные цифры показали, что Месси получил 555 миллионов за последние 4 года в «Барселоне».
- Данные опубликовала испанская газета EL Mundo. Материал называется «Контракт, разрушивший «Барселону».
- Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о разрыве контракта.
Источник: Don Balon
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