Don Balon: Месси счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси взбешен публикацией сведений о контракте с клубом. Аргентинец считает, что утечка случилась изнутри. По его мнению, это предательство. В связи с этим игрок намерен покинуть команду.

Месси шокирован обнародованием цифр. Он в недоумении, как конфиденциальная информация могла оказаться в распоряжении прессы.