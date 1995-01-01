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    Don Balon: Месси счел предательством публикацию цифр контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси взбешен публикацией сведений о контракте с клубом. Аргентинец считает, что утечка случилась изнутри. По его мнению, это предательство. В связи с этим игрок намерен покинуть команду.

    Месси шокирован обнародованием цифр. Он в недоумении, как конфиденциальная информация могла оказаться в распоряжении прессы.

    • Опубликованные цифры показали, что Месси получил 555 миллионов за последние 4 года в «Барселоне».
    • Данные опубликовала испанская газета EL Mundo. Материал называется «Контракт, разрушивший «Барселону».
    • Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился о разрыве контракта.

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    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7767

      Hektor 84 8 минут назад

      А чего он так разволновался? Боится что болелы Барсы его жалобой называть будут или совесть проснулась?

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