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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Ростов» подписал воспитанника «Локомотива» Турищева. Летом им интересовался «Аякс»

    «Ростов» объявил о переходе нападающего Максима Турищева. Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с ростовским клубом на 4,5 года.

    18-летний форвард – лучший бомбардир Юношеской футбольной лиги в прошлом сезоне. В 10 матчах он забил 8 голов.

    В июне 2020 года представители игрока сообщали об интересе к форварду со стороны «Аякса».

    • В нынешнем сезоне Турищев забил пять мячей в десяти матчах за молодежку «Локо».
    • 18-летний форвард не провел ни минуты за основную команду «Локомотива».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Ростова»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4901

      Krossmen73 8 минут назад

      Странная позиция ЛОКО в отношении своих воспитанников...странная.Что ж...тем хуже для него.Ростов отличная команда для того чтобы зарекомендовать себя во взрослом футболе.Было бы старание и желание!Удачи Максиму в новой команде,забить побольше и желательно в ворота тех ,кто так и не оценил его предпочтя своим россиянам всяких там пшеков...

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      Рейтинг: +20244

      Боцман59rus 22 минуты назад

      Это Локо писает на своих воспитанников, лучше покупать сбитых поляков, да ЦЗ, которые только что в свои ворота ещё не забивают, но голевые сопернику отдают частенько

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      Рейтинг: +354

      O-kolesov 32 минуты назад

      Ростов поПисал...

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      Рейтинг: +6838

      Сильвербой 37 минут назад

      Ну Локо лучше купит узбека или белоруса, зачем им "свой"!!!

      1
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      Рейтинг: +15098

      vladimir-7 > Сильвербой 18 минут назад

      ...тем более их игрок забивает почти в каждой игре.

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