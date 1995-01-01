«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива» Турищева. Летом им интересовался «Аякс»

Странная позиция ЛОКО в отношении своих воспитанников...странная.Что ж...тем хуже для него.Ростов отличная команда для того чтобы зарекомендовать себя во взрослом футболе.Было бы старание и желание!Удачи Максиму в новой команде,забить побольше и желательно в ворота тех ,кто так и не оценил его предпочтя своим россиянам всяких там пшеков...
«Ростов» объявил о переходе нападающего Максима Турищева. Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с ростовским клубом на 4,5 года.
18-летний форвард – лучший бомбардир Юношеской футбольной лиги в прошлом сезоне. В 10 матчах он забил 8 голов.
В июне 2020 года представители игрока сообщали об интересе к форварду со стороны «Аякса».
- В нынешнем сезоне Турищев забил пять мячей в десяти матчах за молодежку «Локо».
- 18-летний форвард не провел ни минуты за основную команду «Локомотива».