«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива» Турищева. Летом им интересовался «Аякс»

«Ростов» объявил о переходе нападающего Максима Турищева. Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с ростовским клубом на 4,5 года.

18-летний форвард – лучший бомбардир Юношеской футбольной лиги в прошлом сезоне. В 10 матчах он забил 8 голов.

В июне 2020 года представители игрока сообщали об интересе к форварду со стороны «Аякса».

В нынешнем сезоне Турищев забил пять мячей в десяти матчах за молодежку «Локо».

18-летний форвард не провел ни минуты за основную команду «Локомотива».