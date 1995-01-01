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    «Аякс» интересуется 18-летним форвардом «Локомотива» Турищевым

    Нападающий «Локомотива» Максим Турищев привлек внимание «Аякса».

    По информации «Известий», амстердамский клуб уже два года следит за прогрессом 18-летнего футболиста, регулярно отправляя своих скаутов в Россию.

    Интерес «Аякса» к форварду подтвердил его представитель Аполлон Лемонджава.

    «На протяжении двух последних лет мы в постоянном контакте с главным скаутом «Аякса» по иностранным рынкам Мишелем Дусбургом. С августа 2018 года клуб получает статистические данные и видео игрока.

    В прошлом году мы получили от агента лидеров «Аякса» Сьяка Сварта приглашение посетить Амстердам, чтобы познакомиться со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это.

    Но, конечно, рано говорить о трансфере. Сейчас главная цель Максима – дебютировать в основном составе «Локомотива», – сказал агент.

    • Турищев – воспитанник «Локомотива».
    • В досрочно завершенном розыгрыше Юношеской футбольной лиги он стал лучшим бомбардиром.
    • Игрок выступал за юношескую сборную России до 16 лет.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +361

      PAREVG. 23 минуты назад

      Если это правда, отдать в аренду на пол года - год, а потом обратно, в Локо форвардов вообще нет, а тут талант растет.

      0
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      Рейтинг: +582

      ziborock 41 минуту назад

      В Аяксе знают толк в футболистах! Значит парень действительно хорош!

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