«Аякс» интересуется 18-летним форвардом «Локомотива» Турищевым

Нападающий «Локомотива» Максим Турищев привлек внимание «Аякса».

По информации «Известий», амстердамский клуб уже два года следит за прогрессом 18-летнего футболиста, регулярно отправляя своих скаутов в Россию.

Интерес «Аякса» к форварду подтвердил его представитель Аполлон Лемонджава.

«На протяжении двух последних лет мы в постоянном контакте с главным скаутом «Аякса» по иностранным рынкам Мишелем Дусбургом. С августа 2018 года клуб получает статистические данные и видео игрока.

В прошлом году мы получили от агента лидеров «Аякса» Сьяка Сварта приглашение посетить Амстердам, чтобы познакомиться со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это.

Но, конечно, рано говорить о трансфере. Сейчас главная цель Максима – дебютировать в основном составе «Локомотива», – сказал агент.