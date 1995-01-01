«Аякс» интересуется 18-летним форвардом «Локомотива» Турищевым

Если это правда, отдать в аренду на пол года - год, а потом обратно, в Локо форвардов вообще нет, а тут талант растет.
Нападающий «Локомотива» Максим Турищев привлек внимание «Аякса».
По информации «Известий», амстердамский клуб уже два года следит за прогрессом 18-летнего футболиста, регулярно отправляя своих скаутов в Россию.
Интерес «Аякса» к форварду подтвердил его представитель Аполлон Лемонджава.
«На протяжении двух последних лет мы в постоянном контакте с главным скаутом «Аякса» по иностранным рынкам Мишелем Дусбургом. С августа 2018 года клуб получает статистические данные и видео игрока.
В прошлом году мы получили от агента лидеров «Аякса» Сьяка Сварта приглашение посетить Амстердам, чтобы познакомиться со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это.
Но, конечно, рано говорить о трансфере. Сейчас главная цель Максима – дебютировать в основном составе «Локомотива», – сказал агент.
- Турищев – воспитанник «Локомотива».
- В досрочно завершенном розыгрыше Юношеской футбольной лиги он стал лучшим бомбардиром.
- Игрок выступал за юношескую сборную России до 16 лет.