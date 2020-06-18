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  • «Аякс» интересуется 18-летним форвардом «Локомотива» Турищевым

«Аякс» интересуется 18-летним форвардом «Локомотива» Турищевым

18 июня 2020, 10:43
5

Нападающий «Локомотива» Максим Турищев привлек внимание «Аякса».

По информации «Известий», амстердамский клуб уже два года следит за прогрессом 18-летнего футболиста, регулярно отправляя своих скаутов в Россию.

Интерес «Аякса» к форварду подтвердил его представитель Аполлон Лемонджава.

«На протяжении двух последних лет мы в постоянном контакте с главным скаутом «Аякса» по иностранным рынкам Мишелем Дусбургом. С августа 2018 года клуб получает статистические данные и видео игрока.

В прошлом году мы получили от агента лидеров «Аякса» Сьяка Сварта приглашение посетить Амстердам, чтобы познакомиться со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это.

Но, конечно, рано говорить о трансфере. Сейчас главная цель Максима – дебютировать в основном составе «Локомотива», – сказал агент.

  • Турищев – воспитанник «Локомотива».
  • В досрочно завершенном розыгрыше Юношеской футбольной лиги он стал лучшим бомбардиром.
  • Игрок выступал за юношескую сборную России до 16 лет.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Локомотив Аякс
Комментарии (5)
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PAREVG.
1592468917
Если это правда, отдать в аренду на пол года - год, а потом обратно, в Локо форвардов вообще нет, а тут талант растет.
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vmonomah17
1592479656
Никуда он не уедет с тепленького места. Здесь мамка, бабка и зарплата выше. А в аяксе пахать надо, чтобы чего то добиться.
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