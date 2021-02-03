Дивеев: «Хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о желании поиграть в европейском клубе.

– Хотели бы играть за границей?

– Мне кажется, у каждого футболиста российской Премьер-лиги есть такое желание. Со временем я бы тоже хотел попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас. Где именно? Не вижу смысла озвучивать. Если появятся предложения, то буду думать и смотреть, куда мне захочется перейти.

– Есть команды в Европе, которым симпатизируете?

– «Реал». Всегда за них болел и буду болеть. Нравится, как играет «Ливерпуль», а также «Манчестер Сити».

– Буквально за несколько месяцев до вашего перехода в ЦСКА армейцы как раз дважды обыграли мадридский клуб.

– Да, в команде иногда вспоминаем те матчи.