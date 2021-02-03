Дивеев: «Хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о желании поиграть в европейском клубе.
– Хотели бы играть за границей?
– Мне кажется, у каждого футболиста российской Премьер-лиги есть такое желание. Со временем я бы тоже хотел попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас. Где именно? Не вижу смысла озвучивать. Если появятся предложения, то буду думать и смотреть, куда мне захочется перейти.
– Есть команды в Европе, которым симпатизируете?
– «Реал». Всегда за них болел и буду болеть. Нравится, как играет «Ливерпуль», а также «Манчестер Сити».
– Буквально за несколько месяцев до вашего перехода в ЦСКА армейцы как раз дважды обыграли мадридский клуб.
– Да, в команде иногда вспоминаем те матчи.
- Дивееву – 21.
- В этом сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал один ассист.
Источник: Bobsoccer