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    Дивеев: «Хотел бы попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о желании поиграть в европейском клубе.

    – Хотели бы играть за границей?

    – Мне кажется, у каждого футболиста российской Премьер-лиги есть такое желание. Со временем я бы тоже хотел попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас. Где именно? Не вижу смысла озвучивать. Если появятся предложения, то буду думать и смотреть, куда мне захочется перейти.

    – Есть команды в Европе, которым симпатизируете?

    – «Реал». Всегда за них болел и буду болеть. Нравится, как играет «Ливерпуль», а также «Манчестер Сити».

    – Буквально за несколько месяцев до вашего перехода в ЦСКА армейцы как раз дважды обыграли мадридский клуб.

    – Да, в команде иногда вспоминаем те матчи.

    • Дивееву – 21.
    • В этом сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал один ассист.

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    Источник: Bobsoccer

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