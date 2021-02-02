Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда все будет искренне. Нужно, чтобы в клубе были естественные, настоящие люди»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, чего не хватает «Спартаку» для очередного чемпионства. Игрок брал с командой РПЛ в 2017 году.

«Когда в «Спартаке» наступит стабильность? Это вопрос к Леониду Федуну. Он босс, он шеф. Когда он возьмeт шашку и пойдeт рубить всe и делать «Спартак» более значимым клубом для всей страны. Во главе с таким шефом. Думаю, тренер там тоже особо не решает, все всe понимают, что есть руководство, клуб… Если ставят Шамиля Газизова, а потом убирают… Сложно сказать. Я пока играю в футбол. Закончу, буду где-то работать — буду по-своему судить. Они смотрят со своей колокольни. Но это не приведeт к большим результатам, к большим успехам «Спартака».

Не знаю, кто может влиять на Федуна. Много всего пишут, говорят… Он отвечает за клуб. Нет результата — будет отвечать. Должны соратники помогать ему. Тот, кто реально любит футбол, кто любит «Спартак». Федуну же было приятно выиграть чемпионство. Он говорил, что плакал в тот момент… Нужно, чтобы в «Спартаке» были естественные, настоящие люди. Когда будет всe искренне, тогда и будет «Спартак» чемпионом», – считает Глушаков.

Футболист больше всего матчей за карьеру провел за «Спартак» (2013-2019 годы).

«Спартак» сейчас идет в таблице 3-м.

Глушаков в сезоне РПЛ провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.

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