Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда все будет искренне. Нужно, чтобы в клубе были естественные, настоящие люди»

Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда все будет искренне. Нужно, чтобы в клубе были естественные, настоящие люди»

2 февраля 2021, 15:15
7

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, чего не хватает «Спартаку» для очередного чемпионства. Игрок брал с командой РПЛ в 2017 году.

«Когда в «Спартаке» наступит стабильность? Это вопрос к Леониду Федуну. Он босс, он шеф. Когда он возьмeт шашку и пойдeт рубить всe и делать «Спартак» более значимым клубом для всей страны. Во главе с таким шефом. Думаю, тренер там тоже особо не решает, все всe понимают, что есть руководство, клуб… Если ставят Шамиля Газизова, а потом убирают… Сложно сказать. Я пока играю в футбол. Закончу, буду где-то работать — буду по-своему судить. Они смотрят со своей колокольни. Но это не приведeт к большим результатам, к большим успехам «Спартака».

Не знаю, кто может влиять на Федуна. Много всего пишут, говорят… Он отвечает за клуб. Нет результата — будет отвечать. Должны соратники помогать ему. Тот, кто реально любит футбол, кто любит «Спартак». Федуну же было приятно выиграть чемпионство. Он говорил, что плакал в тот момент… Нужно, чтобы в «Спартаке» были естественные, настоящие люди. Когда будет всe искренне, тогда и будет «Спартак» чемпионом», – считает Глушаков.

  • Футболист больше всего матчей за карьеру провел за «Спартак» (2013-2019 годы).
  • «Спартак» сейчас идет в таблице 3-м.
  • Глушаков в сезоне РПЛ провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.

«Успехов, пупсик». Глушаков – о возвращении Промеса в «Спартак»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1612269376
Не о чем...
Ответить
Алехсбургер.
1612269574
Плыви ты..в проруби и далее.
Ответить
Fusballer
1612270091
А где аларм и его клоны? В школе на продлёнке?
Ответить
mamba9090909
1612271804
А где их найти, настоящих, если в клубе одни пупсики?))
Ответить
Боцман59rus
1612273484
Пинок тебе под зад из команды, первый шаг к этому
Ответить
Hektor 84
1612361724
Лизнул так лизнул
Ответить
zigbert
1612363183
Что сказал, сам наверное не понял.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+