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    Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда все будет искренне. Нужно, чтобы в клубе были естественные, настоящие люди»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, чего не хватает «Спартаку» для очередного чемпионства. Игрок брал с командой РПЛ в 2017 году.

    «Когда в «Спартаке» наступит стабильность? Это вопрос к Леониду Федуну. Он босс, он шеф. Когда он возьмeт шашку и пойдeт рубить всe и делать «Спартак» более значимым клубом для всей страны. Во главе с таким шефом. Думаю, тренер там тоже особо не решает, все всe понимают, что есть руководство, клуб… Если ставят Шамиля Газизова, а потом убирают… Сложно сказать. Я пока играю в футбол. Закончу, буду где-то работать — буду по-своему судить. Они смотрят со своей колокольни. Но это не приведeт к большим результатам, к большим успехам «Спартака».

    Не знаю, кто может влиять на Федуна. Много всего пишут, говорят… Он отвечает за клуб. Нет результата — будет отвечать. Должны соратники помогать ему. Тот, кто реально любит футбол, кто любит «Спартак». Федуну же было приятно выиграть чемпионство. Он говорил, что плакал в тот момент… Нужно, чтобы в «Спартаке» были естественные, настоящие люди. Когда будет всe искренне, тогда и будет «Спартак» чемпионом», – считает Глушаков.

    • Футболист больше всего матчей за карьеру провел за «Спартак» (2013-2019 годы).
    • «Спартак» сейчас идет в таблице 3-м.
    • Глушаков в сезоне РПЛ провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +20236

      Боцман59rus 1 час назад

      Пинок тебе под зад из команды, первый шаг к этому

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      Рейтинг: +6

      aguedavanderboom 1 час назад

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      Рейтинг: +3807

      mamba9090909 1 час назад

      А где их найти, настоящих, если в клубе одни пупсики?))

      1
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      Рейтинг: +1994

      Fusballer 1 час назад

      А где аларм и его клоны? В школе на продлёнке?

      1
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      Рейтинг: +1499

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Плыви ты..в проруби и далее.

      3
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      Рейтинг: +7234

      NewLife 2 часа назад

      Не о чем...

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