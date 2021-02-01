«Успехов, пупсик». Глушаков – о возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», отреагировал на информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.
«Успехов, пупсик», – подписал Глушаков видео с Промесом в инстаграме.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует голландца за 500 тысяч евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.
- Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
- Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
Источник: инстаграм Дениса Глушакова