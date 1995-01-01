Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    «Успехов, пупсик». Глушаков – о возвращении Промеса в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», отреагировал на информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

    «Успехов, пупсик», – подписал Глушаков видео с Промесом в инстаграме.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует голландца за 500 тысяч евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.
    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5495

      Puddle 5 минут назад

      Глушаков-это похороны! Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      "supermax" 18 минут назад

      ща пупсики прилетят :D

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru