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  • «Успехов, пупсик». Глушаков – о возвращении Промеса в «Спартак»

«Успехов, пупсик». Глушаков – о возвращении Промеса в «Спартак»

1 февраля 2021, 18:45
17

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», отреагировал на информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

«Успехов, пупсик», – подписал Глушаков видео с Промесом в инстаграме.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует голландца за 500 тысяч евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.
  • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
  • Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Источник: инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Аякс Глушаков Денис Промес Квинси
Комментарии (17)
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"supermax"
1612194446
ща пупсики прилетят :D
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JTherry
1612196291
Попов крутой мужик: продавил Аякс с 18 лимонов до 9,5 с учетом стоимости аренды...
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Hektor 84
1612198977
И ниже под видео ответ глушаку от Промеса эмодзи изображающий тошноту)))
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vladimir-7
1612199074
Аякс молодец, избавился и от Промеса за 9,5 млн. евро, и от возможных проблем с полицией или судом,
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mamba9090909
1612201200
О как! По спартаковски, ПУПСИК. Понятно откуда у Дзюбы дурное воспитание. Он с детства воспитывался в Спартаке.))
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Боцман59rus
1612203733
У Дзюбы пингвинчик, у этого дармоеда - пупсик, вы там чего, 3,14зданулись напрочь?
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PahaSpartak
1612203891
А бомжи-то подсыкнули малёк
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Вальдемар IV
1612203992
спартаковский сайт считай гомосячий
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ivany4
1612208644
Жаль, что с клубом онанистов в этом сезоне больше не сыграем! Пришла для них беда, откуда не ждали.)))
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JTherry
1612210479
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