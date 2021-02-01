«Успехов, пупсик». Глушаков – о возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», отреагировал на информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в московский клуб.

«Успехов, пупсик», – подписал Глушаков видео с Промесом в инстаграме.