Евсеев: «Титов, Лоськов – самые талантливые из тех, с кем играл»

Бывший игрок сборной России Вадим Евсеев назвал самых талантливых партнеров. Все трое карьеру завершили.

– Самые талантливые из тех, с кем удалось поиграть? Из россиян.

– С Егором Титовым мы пересекались еще на детских турнирах. Он всегда в «Спартаке» был. Потом в дубле вместе тренировались. Мне было с ним приятно играть. Он всегда мог отдать передачу, если человек открыт. Практически всегда играл в одно-два касания.

Перейдя в «Локомотив», я был рад, что не хуже Титова Дмитрий Лоськов.