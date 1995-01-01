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    Евсеев: «Титов, Лоськов – самые талантливые из тех, с кем играл»

    Бывший игрок сборной России Вадим Евсеев назвал самых талантливых партнеров. Все трое карьеру завершили.

    – Самые талантливые из тех, с кем удалось поиграть? Из россиян.

    – С Егором Титовым мы пересекались еще на детских турнирах. Он всегда в «Спартаке» был. Потом в дубле вместе тренировались. Мне было с ним приятно играть. Он всегда мог отдать передачу, если человек открыт. Практически всегда играл в одно-два касания.

    Перейдя в «Локомотив», я был рад, что не хуже Титова Дмитрий Лоськов.

    • Евсеев 6 раз становился чемпионом России.
    • Лоськов тренирует сейчас «Локомотив».
    • Титов с 2019 года в футболе не работает.

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    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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