Журналист Романо: «Ливерпуль» согласовал условия контракта с Кабаком

Защитник «Шальке» Озан Кабак может перейти в «Ливерпуль».

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб согласовал контракт с 20-летним турком.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» арендует Кабака с правом выкупа за 30 миллионов евро.