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    Журналист Романо: «Ливерпуль» согласовал условия контракта с Кабаком

    Защитник «Шальке» Озан Кабак может перейти в «Ливерпуль».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб согласовал контракт с 20-летним турком.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» арендует Кабака с правом выкупа за 30 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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