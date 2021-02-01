Журналист Романо: «Ливерпуль» согласовал условия контракта с Кабаком

Защитник «Шальке» Озан Кабак может перейти в «Ливерпуль».
По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб согласовал контракт с 20-летним турком.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» арендует Кабака с правом выкупа за 30 миллионов евро.
- Из-за травм не могут играть три центральных защитника «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип.
- Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры с защитником «Престона» Беном Дэвисом.
- По информации RMC Sport, «Марсель» заблокировал переход Чалета-Цара в «Ливерпуль».
Источник: твиттер Фабрицио Романо