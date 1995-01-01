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    АПЛ. «Манчестер Сити» минимально обыграл аутсайдера «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» уступил «Кристал Пэлас»

    «Манчестер Сити» благодаря победе над «Шеффилд Юнайтед» упрочил лидерство в таблице. Шеффилдцы ни разу в истории не обыгрывали соперника на его поле.

    В другой встрече «Кристал Пэлас» переиграл «Вулверхэмптон». «Вест Бромвич» и «Фулхэм» победителя не выявили и продолжают идти в зоне вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Вест Бромвич – Фулхэм – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рид, 10; 1:1 – Бартли, 47; 2:1 – Перейра, 66; 2:2 – Кавалейру, 77.

    Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эзе, 60.

    Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 9.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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