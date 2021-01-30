АПЛ. «Манчестер Сити» минимально обыграл аутсайдера «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» уступил «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» благодаря победе над «Шеффилд Юнайтед» упрочил лидерство в таблице. Шеффилдцы ни разу в истории не обыгрывали соперника на его поле.

В другой встрече «Кристал Пэлас» переиграл «Вулверхэмптон». «Вест Бромвич» и «Фулхэм» победителя не выявили и продолжают идти в зоне вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Вест Бромвич – Фулхэм – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рид, 10; 1:1 – Бартли, 47; 2:1 – Перейра, 66; 2:2 – Кавалейру, 77.

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Эзе, 60.

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 9.

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