Дивеев: «Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить»

Пока ты играешь, а не сидишь на лавке, вам не выиграть у Зенита.
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
«Я вообще в таблицу не смотрю особо. Знаю, что мы идем на втором месте. Говорите мы отстаем на четыре очка? А я особо и не знал, на сколько мы отстаем. Думал, очков на пять-шесть. А оказалось, на четыре. Да это нам выиграть две игры, а «Зениту» две проиграть, и мы на первом будем.
Я, конечно, образно говорю. Впереди еще много матчей, играть и играть. А там уже посмотрим. Тем более, «Зенит» мы принимаем дома. Пора брать реванш за все игры с ними. Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить», – сказал Дивеев.
- ЦСКА примет «Зенит» 17 марта в 23-м туре РПЛ.
- В первом круге чемпионата петербуржцы на своем поле победили со счетом 2:1.