Дивеев: «Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я вообще в таблицу не смотрю особо. Знаю, что мы идем на втором месте. Говорите мы отстаем на четыре очка? А я особо и не знал, на сколько мы отстаем. Думал, очков на пять-шесть. А оказалось, на четыре. Да это нам выиграть две игры, а «Зениту» две проиграть, и мы на первом будем.

Я, конечно, образно говорю. Впереди еще много матчей, играть и играть. А там уже посмотрим. Тем более, «Зенит» мы принимаем дома. Пора брать реванш за все игры с ними. Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить», – сказал Дивеев.