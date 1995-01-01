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    Дивеев: «Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить»

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Я вообще в таблицу не смотрю особо. Знаю, что мы идем на втором месте. Говорите мы отстаем на четыре очка? А я особо и не знал, на сколько мы отстаем. Думал, очков на пять-шесть. А оказалось, на четыре. Да это нам выиграть две игры, а «Зениту» две проиграть, и мы на первом будем.

    Я, конечно, образно говорю. Впереди еще много матчей, играть и играть. А там уже посмотрим. Тем более, «Зенит» мы принимаем дома. Пора брать реванш за все игры с ними. Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить», – сказал Дивеев.

    • ЦСКА примет «Зенит» 17 марта в 23-м туре РПЛ.
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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3562

      Ганнибал Лектор 36 минут назад

      Пока ты играешь, а не сидишь на лавке, вам не выиграть у Зенита.

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      Рейтинг: +335

      andr2112 1 час назад

      Надежда, конечное, светлое чувство. И мечтать никогда не запрещается.

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