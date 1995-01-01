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    Агент Маньяков: «Евсеева звали в Казахстан и амбициозный клуб из ФНЛ»

    Футбольный агент Александр Маньяков ответил на вопросы о трудоустройстве бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

    – Из «Локомотива» к вам по поводу Евсеева не обращались?

    – Даже, скажем так, котировочного разговора пока не было. Но я не агент Евсеева, я его друг. А он легенда клуба, и если будет тема для звонка, из клуба позвонят ему напрямую.

    – В последнее время у Евсеева были предложения от клубов?

    – Было несколько вариантов, но пока не срослось.

    – Что за команды звали?

    – Премьер-лига Казахстана, а также амбициозный клуб из ФНЛ. Но не срослось – значит, так было надо.

    • Евсеев покинул «Уфу» в начале октября 2020 года.
    • В декабре сообщалось, что в услугах 45-летнего специалиста заинтересованы три клуба РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15055

      vladimir-7 37 минут назад

      Может быть Оренбург хотел?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6185

      САДЫЧОК 1 час назад

      Маньяков , понятно , чего ждёт этот бездарь Евсеев.Он ждёт Спартак -да вот Спартак его не ждёт !

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