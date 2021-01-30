Агент Маньяков: «Евсеева звали в Казахстан и амбициозный клуб из ФНЛ»

Футбольный агент Александр Маньяков ответил на вопросы о трудоустройстве бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

– Из «Локомотива» к вам по поводу Евсеева не обращались?

– Даже, скажем так, котировочного разговора пока не было. Но я не агент Евсеева, я его друг. А он легенда клуба, и если будет тема для звонка, из клуба позвонят ему напрямую.

– В последнее время у Евсеева были предложения от клубов?

– Было несколько вариантов, но пока не срослось.

– Что за команды звали?

– Премьер-лига Казахстана, а также амбициозный клуб из ФНЛ. Но не срослось – значит, так было надо.