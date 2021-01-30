Агент Маньяков: «Евсеева звали в Казахстан и амбициозный клуб из ФНЛ»

Футбольный агент Александр Маньяков ответил на вопросы о трудоустройстве бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.
– Из «Локомотива» к вам по поводу Евсеева не обращались?
– Даже, скажем так, котировочного разговора пока не было. Но я не агент Евсеева, я его друг. А он легенда клуба, и если будет тема для звонка, из клуба позвонят ему напрямую.
– В последнее время у Евсеева были предложения от клубов?
– Было несколько вариантов, но пока не срослось.
– Что за команды звали?
– Премьер-лига Казахстана, а также амбициозный клуб из ФНЛ. Но не срослось – значит, так было надо.
- Евсеев покинул «Уфу» в начале октября 2020 года.
- В декабре сообщалось, что в услугах 45-летнего специалиста заинтересованы три клуба РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»