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    Дембеле – альтернатива для «Манчестер Юнайтед» на случай неудачи с летним трансфером Санчо

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, но лишь как запасной вариант. Первостепенная цель англичан на летнее окно – Джейдон Санчо.

    Если купить игрока у дортмундской «Боруссии» не удастся, тогда манчестерцы сосредоточатся на Дембеле.

    • За ситуацией вокруг Дембеле следят 4 клуба.
    • Дембеле купили у «Боруссии» из Дортмунда в 2017 году.
    • Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 56,6 тысячи подписчиков.

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