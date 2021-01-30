Дембеле – альтернатива для «Манчестер Юнайтед» на случай неудачи с летним трансфером Санчо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, но лишь как запасной вариант. Первостепенная цель англичан на летнее окно – Джейдон Санчо.
Если купить игрока у дортмундской «Боруссии» не удастся, тогда манчестерцы сосредоточатся на Дембеле.
- За ситуацией вокруг Дембеле следят 4 клуба.
- Дембеле купили у «Боруссии» из Дортмунда в 2017 году.
- Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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