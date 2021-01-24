Sport.es: четыре клуба следят за ситуацией по Дембеле

К нападающему «Барселоны» Усману Дембеле есть интерес со стороны других клубов топ-5 чемпионатов Европы. За его отношениями с каталонскими клубом с прицелом на трансфер следят «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ювентус».
Соглашение Дембеле истекает в следующем году. Пока его не продлили, «Барселона» заинтересована в продаже футболиста в 2021 году, чтобы получить за него деньги.
- Дембеле купили у «Боруссии» из Дортмунда в 2017 году.
- Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.
- В сезоне Примеры Дембеле провел 12 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
Источник: Sport.es