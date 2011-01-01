Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Sport.es: четыре клуба следят за ситуацией по Дембеле

    К нападающему «Барселоны» Усману Дембеле есть интерес со стороны других клубов топ-5 чемпионатов Европы. За его отношениями с каталонскими клубом с прицелом на трансфер следят «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ювентус».

    Соглашение Дембеле истекает в следующем году. Пока его не продлили, «Барселона» заинтересована в продаже футболиста в 2021 году, чтобы получить за него деньги.

    • Дембеле купили у «Боруссии» из Дортмунда в 2017 году.
    • Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры Дембеле провел 12 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82154
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru