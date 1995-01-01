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    Главного строителя стадионов ЧМ-2018 Галая арестовали по подозрению в хищении и растрате в особо крупном размере

    Бывшего руководителя организации «Арена-2018» Олега Галая арестовали в Москве. Его предприятие занималось строительством стадионов к чемпионату мира-2018.

    Галая подозревают в хищении денежных средств и растрате в особо крупном размере. С ходатайством об аресте выступило Главное следственное управление Следственного комитета России. Галай пробудет в СИЗО как минимум до 25 марта.

    • Помимо Галая арестованы его предполагаемые сообщники: Светлана Рулевая и Александр Кузнецов.
    • «Арену-2018» сейчас ликвидируют.
    • Организацию создали в 2012 году для контроля за строительством стадионов и взаимодействия по этому вопросу с ФИФА.

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    Источник: «Коммерсантъ»

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