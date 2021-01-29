Главного строителя стадионов ЧМ-2018 Галая арестовали по подозрению в хищении и растрате в особо крупном размере

Бывшего руководителя организации «Арена-2018» Олега Галая арестовали в Москве. Его предприятие занималось строительством стадионов к чемпионату мира-2018.

Галая подозревают в хищении денежных средств и растрате в особо крупном размере. С ходатайством об аресте выступило Главное следственное управление Следственного комитета России. Галай пробудет в СИЗО как минимум до 25 марта.