Гаттузо: «Я проливаю кровь за «Наполи». У нас все хорошо»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отреагировал на слухи об отставке. По его мнению, команда в порядке.

«Я не понимаю, почему систематически говорят о моей отставке. Я проливаю кровь за «Наполи». Я здесь и думаю, что знаю, как выполнять свою работу. У нас все хорошо, на мой взгляд. Если президенту работа не понравится, он меня уволит», – цитирует Гаттузо Николо Скира со ссылкой на Rai Sport.