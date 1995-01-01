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    Гаттузо: «Я проливаю кровь за «Наполи». У нас все хорошо»

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отреагировал на слухи об отставке. По его мнению, команда в порядке.

    «Я не понимаю, почему систематически говорят о моей отставке. Я проливаю кровь за «Наполи». Я здесь и думаю, что знаю, как выполнять свою работу. У нас все хорошо, на мой взгляд. Если президенту работа не понравится, он меня уволит», – цитирует Гаттузо Николо Скира со ссылкой на Rai Sport.

    • «Наполи» идет в Серии А 7-м.
    • В последнем матче чемпионата неаполитанцы уступили «Вероне» (1:3).
    • Гаттузо работает с командой с 2019 года.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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