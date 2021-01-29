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    «Зенит» – самая популярная российская команда в соцсетях в 2020 году

    Самым популярным футбольным клубом из России в социальных сетях в 2020 году стал «Зенит». В расчет брались все активности (лайки, комментарии, просмотры) на следующих ресурсах: ютуб, твиттер, фейсбук, инстаграм, тик-ток.

    Самым популярным клубом Украины стал «Шахтер», Казахстана – «Кайрат».

    • В прошлом году «Зенит» взял все внутренние трофеи.
    • В то же время команда 2-й сезон подряд финишировала последней в группе Лиги чемпионов.
    • «Зенит» и сейчас лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Deportes&Finanzas

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +326

      БеZуМныЙ 5 минут назад

      Это даже не обсуждается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5324

      Puddle 13 минут назад

      А куда делся главный визгарь литлбой??? Гы-гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8268

      Литейный4 19 минут назад

      Зенит везде самая популярная команда. Потом что не свиньи. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6324

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Конечно только Зенит , ну кто бы спорил. Особенно в комментариях .
      Вся страна х..ми кроет , а это оказывается в плюс. Так держать.

      0
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      Рейтинг: +1526

      kvm 27 минут назад

      pornhub забыли упомянуть...

      0
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      Рейтинг: -525

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 35 минут назад

      из за дзюбы с любовником иранским налайкали
      позор бомжарнику обоссаному

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13235

      alarm 1 час назад

      завизжали в комментах) верная примета, что новость хорошая))

      4
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      Рейтинг: +1389

      spam2009 1 час назад

      Это все Зюба натеребонькал

      1
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      Рейтинг: +2206

      FENIX-SL 1 час назад

      ДА НАСРАТЬ

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      Рейтинг: +1495

      Алехсбургер. 1 час назад

      началось...

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