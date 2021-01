«Зенит» – самая популярная российская команда в соцсетях в 2020 году

Самым популярным футбольным клубом из России в социальных сетях в 2020 году стал «Зенит». В расчет брались все активности (лайки, комментарии, просмотры) на следующих ресурсах: ютуб, твиттер, фейсбук, инстаграм, тик-ток.

Самым популярным клубом Украины стал «Шахтер», Казахстана – «Кайрат».

Most popular @UEFA clubs from each country in social networks during 2020!@FCSteaua@zenit_spb@crvenazvezdafk@GalatasaraySK@FCShakhtar pic.twitter.com/8eRnqSEtzA