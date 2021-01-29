«Зенит» – самая популярная российская команда в соцсетях в 2020 году

Самым популярным футбольным клубом из России в социальных сетях в 2020 году стал «Зенит». В расчет брались все активности (лайки, комментарии, просмотры) на следующих ресурсах: ютуб, твиттер, фейсбук, инстаграм, тик-ток.

Самым популярным клубом Украины стал «Шахтер», Казахстана – «Кайрат».