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    Агент: «Вагнер очень хотел вернуться в Москву, ждал до последнего, но ЦСКА ничего не предложил»

    Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА в 2020-м году.

    — Как Вагнер Лав покидал «Коринтианс» в 2020-м?

    — Он не хотел тяготить клуб своей зарплатой и заявил: «Команда не играет, поэтому я ухожу». Вскоре мне позвонил его агент. Сказал, что все уже обговорено насчет возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан.

    Вроде он много забивает за «Кайрат». Нормально играет — за такие-то деньги, ха-ха.

    — ЦСКА обещал меньше денег?

    — Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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