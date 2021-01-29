Агент: «Вагнер очень хотел вернуться в Москву, ждал до последнего, но ЦСКА ничего не предложил»

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА в 2020-м году.

— Как Вагнер Лав покидал «Коринтианс» в 2020-м?

— Он не хотел тяготить клуб своей зарплатой и заявил: «Команда не играет, поэтому я ухожу». Вскоре мне позвонил его агент. Сказал, что все уже обговорено насчет возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан.

Вроде он много забивает за «Кайрат». Нормально играет — за такие-то деньги, ха-ха.

— ЦСКА обещал меньше денег?

— Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву.