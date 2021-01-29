Агент: «Вагнер очень хотел вернуться в Москву, ждал до последнего, но ЦСКА ничего не предложил»

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА в 2020-м году.
— Как Вагнер Лав покидал «Коринтианс» в 2020-м?
— Он не хотел тяготить клуб своей зарплатой и заявил: «Команда не играет, поэтому я ухожу». Вскоре мне позвонил его агент. Сказал, что все уже обговорено насчет возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан.
Вроде он много забивает за «Кайрат». Нормально играет — за такие-то деньги, ха-ха.
— ЦСКА обещал меньше денег?
— Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
Источник: «Матч ТВ»