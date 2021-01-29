Луческу: «Спартак» в 2017-м выиграл титул, а потом исчез, все пропало»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал причины неудачной игры российских клубов в еврокубках.

«Не понимаю, почему российские команды выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков. Российский чемпионат выше украинского в рейтинге УЕФА, из РПЛ можно напрямую попасть в ЛЧ... Для меня это загадка.

Во многом дело в конкуренции. Исчез в какой-то момент ЦСКА из-за ухода большой группы опытных и сильных игроков. «Спартак» в 2017 году выиграл титул, а потом исчез. Что случилось? Я не понимаю.

Спартаковцы так здорово играли в чемпионский сезон, выиграли кучу матчей после 80-й минуты, постоянно боролись. А потом все это пропало, и через год они вылетели из ЛЧ от ПАОК», – приводит слова Луческу «Спорт-Экспресс».