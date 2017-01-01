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    Луческу: «Спартак» в 2017-м выиграл титул, а потом исчез, все пропало»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал причины неудачной игры российских клубов в еврокубках.

    «Не понимаю, почему российские команды выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков. Российский чемпионат выше украинского в рейтинге УЕФА, из РПЛ можно напрямую попасть в ЛЧ... Для меня это загадка.

    Во многом дело в конкуренции. Исчез в какой-то момент ЦСКА из-за ухода большой группы опытных и сильных игроков. «Спартак» в 2017 году выиграл титул, а потом исчез. Что случилось? Я не понимаю.

    Спартаковцы так здорово играли в чемпионский сезон, выиграли кучу матчей после 80-й минуты, постоянно боролись. А потом все это пропало, и через год они вылетели из ЛЧ от ПАОК», – приводит слова Луческу «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6317

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Почему ?
      Многие игроки и люди в управлении клуба посчитали что дело сделано, им даже в голову не пришло о доминировании на года.
      Проще говоря , получили премии и "забили болт " на всё.

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